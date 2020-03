Alonso toma el desafío de correr otro año en Europa

El 30 de septiembre de 2019 Juan Carlos Alonso logró uno de sus máximos éxitos en el rally. Se consagró campeón de la categoría ERC2 del Campeonato Europeo de Rally junto a su copiloto de casi toda la vida, Juan Pablo Monasterolo. Esa pareció ser la última vuelta del piloto nacido en Córdoba, la capital argentina del rally, y radicado en Salta, pero esta temporada se animó a dar un giro más y elevó el desafío.

El binomio confirmó su participación en el Europeo de Rally pero esta vez disputando tres carreras en las división mayor: la ERC. Al momento de la confirmación eran tres las carreras para Alonso y Monasterolo, pero el avance de la pandemia de coronavirus cambió todo lo que estaba proyectado.

El piloto argentino estará al mando de un Skoda Fabia R5 del equipo The Racing Factory. Alonso regresa así a una montura R5 tras una incursión que hizo en el 2017 a bordo del modelo de la marca checa y de un Ford Fiesta R5, tanto en pruebas en nuestro país y en el Campeonato Español de Rally.

En principio Alonso iba a disputar el próximo fin de semana el Rally de Islas Azores, primera fecha del Campeonato Europeo. Sin embargo la carrera se suspendió ante la crisis sanitaria que se vive en Portugal y muchos países del Viejo Continente a causa del coronavirus. Esa carrera se reprogramó para mediados de septiembre, pero habrá que ver que pasa con las otras dos pruebas donde esperaba estar el binomio argentino.

Además de correr en las Azores Alonso y Monasterolo tienen proyectado correr en el Rally de Islas Canarias (7 al 9 de mayo) y el Rally de Polonia (26 al 28 de junio).

“Lo que teníamos previsto era hacer tres carreras este año en la categoría más grande y parar con la campaña en Europa porque ya no tenemos más objetivos que alcanzar. Hacer todo un año en la categoría es imposible para mi desde el punto de vista presupuestario. Vamos a hacer tres que ya la hemos corrido, que son lindas y así nos vamos despidiendo tipo Los Chalchaleros”, contó Alonso a El Tribuno sobre los planes para esta temporada, que por ahora están frenados por la pandemia de coronavirus.

“Hoy nadie sabe que es lo que va a pasar, sería medio aventurado decir lo que sucederá en los próximos meses. Lo que nosotros teníamos arreglado con el equipo era eso y ellos están en la misma situación que no saben que va a pasar. Si esto se pone peor y no nos dejan salir del país vamos a tener que ir viendo que hacemos sobre la marcha”, señaló el cordobés.

Una de las opciones que maneja es ir a Córdoba para correr el certamen Zonal, puesto que no tiene cabida en el Argentino de Rally, cuyas actividades también están suspendidas, debido al tipo de auto con el que cuenta a disposición.

Más allá de lo que sucede a nivel global con el Covid-19, Alonso se animó a seguir corriendo, a tomar un nuevo desafío y seguir alimentando su pasión por el rally. “Esto se vive con una pasión que es muy difícil de explicar si no te prende. Para mi es un orgullo haber representando al país, de haber traído un campeonato de Europa, de haber podido correr el Rally Mundial en Argentina diez veces”, expresó el piloto, que comenzó a correr rally en 1995 como acompañante en un Renault 12.

“Cada carrera la disfruto como loco. Si el virus no nos deja y a lo mejor será en el 2021, pero no quiero dejar de correr en Europa antes de hacer un par de carrera más con un auto grande para poder estar pelando con los grandes y que salga lo que salga. Evidentemente yo no tengo la posibilidad monetaria para poder estar peleando con ellos pero vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda. Eso es un poco lo que yo quiero hacer para despedirme allá en Europa y de ahí no te puedo decir que voy a colgar el casco porque esta es una actividad que cuando te gusta la podes seguir haciendo”, concluyó.