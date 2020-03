Atalanta-Valencia, el partido del inicio del caos humanitario de Italia

El partido que el Atalanta y el Valencia de España jugaron el pasado 19 de febrero en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, por los octavos de final de la Champions League, pudo haber sido el “partido cero” para la propagación del coronavirus en la ciudad de Bérgamo y toda la región norteña de Lombardía, sospechan medios italianos.

El diario Tuttosport especula que “los 45.972 espectadores de aquella noche nunca se imaginaron que podían convertirse en tan tremendo foco de contagio. Puede haber sido ese partido el ‘partido cero’”.

“La multitud llegada a ese partido en Milán desde Bérgamo -ciudad donde es local el Atalanta- pudo haberse contagiado sin saberlo en aquel encuentro y luego transmitir el virus hasta convertir a la ciudad en lo que se denomina una ‘bomba biológica’”, subrayó el médico del hospital local, Giuseppe Galli.

Ese partido contó con la participación de los argentinos José Luis Palomino y Alejandro “Papu” Gómez en el equipo italiano, que goleó 4 a 1 y dos semanas después cerró su clasificación a cuartos de final con otra victoria por 4 a 3 a puertas cerradas en Mestalla.

La pandemia del coronavirus en Italia ya generó la muerte de 4.825 personas, sobre un total de 53.578 infectados.

El fútbol italiano, suspendido el pasado lunes 9, podría dar por terminada la actual temporada de la Serie A que lidera el último campeón Juventus.

Dirigente deprimido

Massimo Cellino, presidente del Brescia, equipo que ocupa la última posición en la Serie A de Italia, comparó ayer al coronavirus con la peste y pidió cancelar lo que resta de la temporada italiana.

“Si hablamos de fútbol, debemos cancelar todo hasta la próxima temporada. Realismo, caballeros. Esto es la peste”, aseguró el dirigente en comparación a la enfermedad del siglo XIX.

“El campeonato no me importa. Me da miedo salir de mi casa, tengo depresión”, admitió el presidente del Brescia en una entrevista con el diario italiano Corriere dello Sport.

Cellino criticó a los dirigentes que pretenden continuar con la temporada y le apuntó a su par de la Lazio, Claudio Lotito, que hasta la suspensión peleaba el título con la Juventus.

“Si Lotito lo quiere (al título) que se lo den”, afirmó el dirigente. “La vida es lo primero. Hay ultras (hinchas) que llevan oxígeno a los hospitales, otros que lloran a sus muertos, otros están entubados. No se puede seguir jugando este año, hay que pensar en el próximo. Hay quienes todavía no se dan cuenta de lo que está sucediendo y esos son peores que el virus”, advirtió y alarmó con suma preocupación el directivo del club que ocupa el último escalafón en las posiciones del Calcio italiano, poniendo, a su vez, un poco de sensatez ante el desatino de algunos de sus colegas que solo piensan en cuidar los intereses de sus clubes sin pensar en los efectos destructivos que está causando la pandemia en el país.