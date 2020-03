Asistieron a una mujer que huyó de la violencia

Ana Lourdes Ayala Rolón, quien logró escapar junto a sus hijos pocos días atrás de la violencia de género, fue asistida por la Secretaría de Acción Social.

La mujer había llegado de Buenos Aires, pero quedó atrapada en medio de la pandemia. Vecinos humildes del barrio conocido como El Bajo, le hicieron lugar en su casa, tras haber perdido todo.

La mujer de 37 años había quedado solo con lo puesto. Huyó ya que temía ser asesinada. En Rosario, los changarines que le dieron asilo, hacían "vaquitas" para alimentar a los pequeños.

Una vez difundida la nota por este medio, muchos fueron los rosarinos solidarios que le hicieron llegar ropa, calzados y algunos alimentos. Desde la Secretaría de Acción Social, también asistieron a la madre de forma más compleja.

El secretario de Acción Social, José Calderón, detalló sobre la ayuda brindada a la mujer y a sus cuatro hijos menores de edad.

"Nos hicimos presentes el viernes por la mañana y luego por la tarde en el lugar junto a nuestro equipo interdisciplinario. Una vez allí logramos contactar con la mamá, pudimos recabar más información sobre la situación que estaba atravesando", detalló Calderón.

"Como organismo nos pusimos a disposición. Hemos tratado y posteriormente logrado que la mamá sea asistida psicológicamente", confirmó. La mujer fue asistida por la psicóloga de la Dirección de Género, Diversidad y Derechos Humanos.

Refugio

El Refugio de Víctimas de Violencia de Género fue inaugurado meses atrás con el objetivo de asistir temporalmente a las mujeres que padecen este flagelo. Está dotado de la infraestructura necesaria para albergar a la víctima y sus hijos. Reciben ayuda psicológica, contención y asesoramiento judicial.

Se articulan todas las herramientas del Estado municipal, entre ellos; la Oficina de Empleos, el Centro de Emprendedores, el área de Producción y otras dependencias para empoderar a la mujer y para que pueda retomar su vida lejos del violento, y, si se puede, hasta en un nuevo hogar.

En ese sentido, el funcionario expresó: "También hemos tratado que la mamá ingrese al refugio, lo cual no aceptó por cuestiones de horario". Luego especificó que "la metodología del refugio es que al haber vivido una situación de violencia, la mujer no puede salir, y por eso no aceptó".

Por cuestiones protocolares, Calderón señaló: "Ante la negativa de la madre para trasladarse al refugio, se elaboró un acta en donde quedó estipulada esa situación, como así también para el resguardo de la mamá y de los menores".

El secretario de Acción Social, además detalló otras de las asistencias brindadas a la mujer: "Como municipio hemos llevado a los niños a la guardia de pediatría del hospital Melchora Figueroa de Cornejo. Allí se asistió a los cuatro niños, para descartar cualquier tipo de situación más compleja, dado el contexto de vulnerabilidad en el que están en la actualidad".

Calderón informó que cuatro de los niños, fueron puestos en tratamiento: "Hay uno de ellos que presentó afecciones respiratorias, otro con faringitis, y otro con bronquitis. El bebé fue diagnosticado con catarros en las vías aéreas superiores".

"Los mismos fueron asistidos con medicación brindada por el hospital, y lo que no había fue dotado por el municipio".

Asistencia alimentaria

Sobre la alimentación para los niños, el funcionario confirmó: "También hemos accedido en brindarle una asistencia alimentaria. Corroboramos si la madre había denunciado el robo de las tarjetas alimentarias, y efectivamente, la había realizado".

"También hemos constatado que a partir que este caso se hizo público, muchas familias se acercaron para ayudar y otorgar los alimentos", observó.

"Logramos saber que la mamá es de nacionalidad paraguaya, pero al igual que toda persona que vive en territorio nacional, percibe estos beneficios, en este caso la Asignación Universal y la Tarjeta Alimentar", indicó Calderón. "Estamos tratando de recuperarlas", añadió.

Luego subrayó: "En el refugio hay camas, baños y todas las comodidades para ella y sus hijos, y negarse a ir, de alguna manera esto es vulnerar los derechos de los niños".

Cabe señalar que además de ser asistida por la psicóloga, también fue asesorada por la abogada de la Dirección de Género, Diversidad y Derechos Humanos.

"Es necesario que en situaciones similares a la de esta madre, la gente entienda que hay procedimientos y pasos a seguir. Si hay una situación de violencia, la mujer tiene que denunciar lo antes posible", manifestó.

Hay que tener en cuenta que justamente uno de los requisitos para poder acceder al refugio, es hacer la denuncia por violencia. "Hay procedimientos para las intervenciones por parte de Acción Social, el primero es la denuncia. En caso de haber menores de edad, hay que corroborar sus estado de salud".