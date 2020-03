Remiseros y taxistas piden ayuda al Gobierno

Solo en la ciudad de Salta, el transporte impropio de pasajeros (los taxis y remises) emplea al menos unas seis mil personas. Hay 1.700 licencias de remises habilitadas y otras 1.500 de taxis. Cada vehículo suele tener dos choferes. Es uno de los sectores que más trabajo genera y, a la vez, uno de los más precarizados.

Esa fragilidad laboral se hizo evidente en los últimos días desde que se impusieron las restricciones de circulación por la enfermedad del coronavirus.

"Vivimos al día, con lo que recaudamos en cada jornada y nuestra recaudación cayó totalmente", explicó a El Tribuno Gerardo Vaso, el titular de la Asociación de Taximetristas de Salta (Atasa).

En el mismo sentido se expresó Sergio Salinas, delegado en Salta de la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de Argentina (Ucairra). "Estamos entre la espada y la pared. Necesitamos trabajar para alimentar a nuestras familias, pero también tenemos que pagar a las agencias de remises y no hay clientes", dijo el chofer remisero.

Ambos sectores le piden al Gobierno provincial algún tipo de subsidio o contemplación para la crítica situación que están atravesando.

Desde Atasa pudieron hacer llegar una nota al ministro de Gobierno, Ricardo Villada, en la que solicitan la suspensión de la tasa de fiscalización de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) por todo 2020. En otra nota que dirigida al gobernador, que no le llegó porque se suspendió la recepción en el Centro Cívico Grand Bourg, piden el otorgamiento de un sueldo mínimo durante los días de aislamiento.

Ucairra tampoco pudo hacer llegar el pedido de ayuda al gobernador por el cierre de las oficinas de atención. Desde este sector piden lo mismo: un subsidio para sobrellevar el tiempo de crisis.

"Que nos den subsidios o sino alimentos para poder pasar estos días hasta que todo se acabe. Estamos en una situación desesperante", advirtió Salinas.

El dirigente de los remiseros contó que también en estos tiempos de crisis humanitaria hay lugar para actitudes miserables, como las de algunos dueños de agencias de remises que continuaron cobrando el pago diario a sus choferes como si todo seguiría de la misma manera. Por semana, los conductores profesionales tienen que pagar $2.700 para poder trabajar con las licencias de los agencieros. Algunos de ellos redujeron de la tarifa mil pesos, pero igual la actitud "solidaria" quedó corta.

Muchos choferes decidieron directamente no salir a trabajar ya que apenas pueden encontrar pasajeros en supermercados, por lo que algunas agencias decidieron cerrar sus puertas y, según trascendió, desde la primera hora de hoy la mayoría ya no atendería, pero es una medida que tiene que ver más con los conductores que no le ven sentido a salir a recaudar para sus jefes. "El estanco laboral, social y económico que impera en el sector taximetrista siempre fue y es auspiciado por las autoridades, quienes no tienen problema alguno de llegar a fin de mes y pasan con su tarjetita por el cajero, diferente al taxista, quienes generamos nuestra propia economía con nuestros esfuerzos y nunca recibimos ayuda alguna", resumió por su parte Gerardo Vaso.

Leve alivio con medidas de la AMT

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), Marcelo Ferraris, resolvió suspender por el término de 20 días el pago de la tasa de fiscalización para los taxis y remises y se establecerá un nuevo cronograma que será comunicado oportunamente a los interesados.

Esta acción se lleva adelante para evitar la aglomeración de las personas por dicho trámite.

La medida, según aseguraron desde la AMT, fue consensuada por representantes de taxistas y remiseros.

En cuanto al convenio entre la AMT y la Municipalidad de Salta que se venció el pasado 10 de diciembre, Ferraris informó que “se continúa avanzando en el diálogo, y se encuentra próximo a la firma del nuevo convenio entre la Municipalidad de la Ciudad de Salta y el Gobierno de la Provincia para el control de taxis y remises”.

Ferraris aseguró, además, que no se permitirá el ingreso de la aplicación para el transporte de pasajeros Uber a la provincia. “Produciría una mayor precarización del sector”, dijo el titular de la AMT.