Argentina-Polonia, la excepción del 24 de marzo más oscuro y atroz

El seleccionado argentino de fútbol derrotó a Polonia por 2 a 1 como visitante, apenas horas después del golpe de Estado cívico-militar de 1976. Y la transmisión de aquella victoria resultó la única excepción hecha por el gobierno de facto tras asaltar el poder.

En la gélida noche de la ciudad polaca de Chorzow, los goles de René Houseman y Héctor Scotta se vieron en todo el país como única excepción a los comunicados de la junta militar, que previamente había establecido la prohibición de los espectáculos, las transmisiones y los programas de televisión para el resto de la jornada.

“Se ha exceptuado la propagación programada para el día de la fecha del partido de fútbol que sostendrán las selecciones de Argentina y Polonia”, explicó el documento oficial de un encuentro que tuvo el relato del periodista Fernando Niembro.

En este contexto, a 13 mil kilómetros, estaba el seleccionado nacional listo para continuar con su gira, que tuvo inicio el 20 de marzo con victoria ante la Unión Soviética (1-0) en la ciudad de Kiev.

La formación inicial ante Polonia estuvo integrada por Hugo Orlando Gatti; Alberto Tarantini, Jorge Olguín, Daniel Killer y Jorge Carrascosa; Marcelo Trobbiani, Rubén Américo Gallego y Ricardo Bochini; Héctor Scotta, Leopoldo Jacinto Luque y Mario Alberto Kempes.

El miedo se apoderó del plantel después del amistoso, cuando el periodista José María Múñoz pidió permiso para comunicar la noticia de lo ocurrido en el país, que no impidió, sin embargo, que el seleccionado continuara con su gira.

El relator les aseguró que “todo se dio en paz y sin derramamientos de sangre en las calles”, según relataron distintos integrantes de la delegación.

Argentina continuó su gira con derrotas ante Hungría (2-0) y Hertha Berlín de Alemania (2-1) y un empate en España ante Sevilla (0-0), en un proceso que terminó con el título mundial de 1978.

La gira de la Selección argentina de marzo/abril de 1976 incluía también partidos contra selecciones y equipos de clubes europeos. El primer rival sería la URSS en la ciudad de Kiev (hoy, Ucrania), el 20 de marzo. Menotti hizo una gran convocatoria, aunque dejó fuera a Fillol, Juan José López y Alonso, tres futbolistas de uno de los mejores equipos de River de la historia. El DT estaba molesto porque cinco futbolistas millonarios: el Pato, el Beto, Jota Jota, Passarella y Luque eligieron (bajo presión del club, claro está) jugar la Copa con River antes de estar con el cuadro nacional en dos partidos (vs. Paraguay y Brasil).

“La noticia del golpe nos tomó por sorpresa. Estábamos concentrados y enterarse de eso fue algo muy fuerte. Allá no nos decían todo lo que queríamos saber. No sabíamos exactamente lo que estaba sucediendo. Uno siempre estaba pendiente de que a la familia no le pasara nada. El único contacto que yo tenía era telefónico. Pasaban los días y el deseo era terminar cuanto antes la gira para estar rápido en el país”, testimonió sobre aquel día nefasto el exvolante de la Selección Jorge Carrascosa.