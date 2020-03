Ediles aprobaron la primera ordenanza: una suba de 233% a sus sueldos

Los concejales opositores al intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, tuvieron su primera sesión la semana pasada. El primer proyecto fue aprobar el incremento de su sueldo, tanto para ellos como para los funcionarios.

Según manifestaron los ediles "como el proyecto ordenanza, no fue vetado ni promulgado por el actual intendente, los legisladores municipales pasarán a cobrar de 15.000 pesos que percibían a 50.000, es decir un 233% más.

Los autores del proyecto, concejales Braulio Peralte, Johana Méndez, Mario Francisco Sánchez, Paola Cantarela, Iván Basterra y Graciela Castilla del bloque Frente de Todos.

El proyecto de ordenanza expresa fijar el aumento de los sueldos de los concejales subsecretario, planta políticas y asesores como así también los sueldos del intendente funcionario municipales y asesores del municipio, considerando, además, que esta ordenanza fue sancionada en diciembre del año pasado y aprobada por los dos tercios de los votos de los concejales de la ciudad de Pichanal y elevada al Ejecutivo municipal para su promulgación o veto.

"A más de dos meses de sancionada la misma nunca llegó a este Concejo Deliberante ni el veto ni la promulgación por parte del Ejecutivo municipal ni se dio cumplimiento al aumento establecido".

Aprobaron ratificar el aumento de los sueldos de los concejales de Pichanal y fijar los mismos en $50.000 con un 10% más para el presidente y un 5% más para los vicepresidentes.

Además reafirmaron el aumento de los sueldos de secretario legislativo administrativo del cuerpo en un 80 por ciento, del sueldo a los concejales fijar los mismos en $40.000 y establecieron el suelo de los asesores letrados del Concejo Deliberante en $50.000.

Por último los ediles fijaron los sueldos del Ejecutivo de la siguiente manera: intendente $60.000, secretario $50.000, tesorero $50.000, subsecretario $25.000, directores $25.000 y asesores $50.000.

El proyecto fue rechazado por Marcos Domínguez, Gabriela Quiroz y Blanca Díaz, pero aprobado por la mayoría.

El concejal Domínguez expresó: "No acompañamos el proyecto porque no tenemos presupuesto presentado en 2019, es decir, hay un proyecto aprobado por los concejales oficialistas en ese momento, pero fue presentado extemporáneamente, además ellos conocen la situación de emergencia en la que quedó el municipio, por lo que me parece un despropósito intentar ganar esa cantidad de dinero. En la gestión anterior el Concejo solicitó una actualización de sueldos, ya que desde 2001 ganaban $1.500 y llevaron el sueldo a $15.000, el concejal Mario Sánchez que también era concejal en ese momento votó en contra y hoy como el Ejecutivo ya no es de su línea política apoya con vehemencia el aumento que resulta insostenible para la comuna".

Repudio al Concejo

Debido a la repercusión que tuvo el tratamiento de este proyecto a través de los medios locales, días pasado la presidente del Concejo Deliberante de Pichanal Johana Méndez prohibió el ingreso a los periodistas para transmitir, por lo que el Círculo de Prensa del departamento Orán emitió un comunicado repudiando el hecho antidemocrático:

"Lamentablemente desde el Círculo de Prensa del Departamento Orán debemos expresar un enérgico repudio en contra de todo el Concejo Deliberante de la localidad de Pichanal por la autoritaria decisión de no permitir que colegas de Radio Estación pudieran trabajar libremente transmitiendo las sesiones ordinarias". "Llamamos a la reflexión a todo el cuerpo legislativo, que en el esquema democrático representan uno de los poderes más importante del estado y, que en tal sentido, tiene que ser un órgano tolerante y respetuoso de todos los periodistas quiénes son los que garantizan la transparencia de los actos de gobierno".