Retegui: “Hoy la prioridad es que todos nos quedemos en casa”

Carlos Retegui, técnico de la Selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, apoyó la medida del Comité Olímpico Internacional (COI) de postergar los Juegos de Tokio por la pandemia de coronavirus que azota al mundo.

Retegui señaló que en la jornada del lunes participó de una videoconferencia con el Comité Olímpico, con Gerardo Werthein y con los entrenadores de los equipos clasificados a los Juegos de Tokio. y que todos coincidieron en que ‘lo más importante es la salud‘.

“En la videoconferencia todos coincidíamos en que lo más importante es la salud, lo prioritario, lo único, y que no hay medalla, ni título, ni Juego Olímpico que valga si esto no se soluciona”, expresó el técnico de Las Leonas.

En una entrevista con Gonzalo Bonadeo, Retegui añadió: “Hoy la prioridad es que todos nos quedemos en casa, cuidemos nuestra familia, al prójimo. Parece una película de terror.

Lamentablemente pasó. Lo más importante es la salud”.

Luego contó que junto con las jugadores que dirige prepararon un video para generar conciencia en la sociedad. “Hablé con las chicas, queremos ayudar, queremos ser voluntarios. Hay gente que está sola. Hay personas de la tercera edad que no pueden ir al supermercado”.

“Es un momento de reflexión muy grande para la humanidad.

Estamos en ese momento que hay que superarlo con esperanza, con energía, no venirse abajo”, manifestó Retegui, quien también apoyó que se estén utilizando las instalaciones deportivas en las campañas sanitarias.

En ese sentido, indicó: “En el Cenard hay uno de los aviones que llegaron de Lima. Se están usando las habitaciones para el aislamiento de la cuarentena. Hay muchos clubes de fútbol.

Nosotros nos ofrecimos a colaborar”.

“Es el momento de que los 44 millones de argentinos pensemos en equipo, nos cuidemos. Hay que entender que esto es complicado.

Miremos lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos”, culminó Retegui.