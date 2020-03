Los clubes se sumaron al nefasto recuerdo de la última dictadura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Superliga Argentina de Fútbol y la mayoría de los clubes, entre ellos Boca Juniors y River Plate, recordaron ayer desde sus redes el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 44 años del golpe cívico militar con que comenzó la sangrienta dictadura (1976-1983).

En el marco de la emergencia sanitaria nacional y el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus -lo que impidió la habitual marcha que cada 24 de marzo encabezan Madres y Abuelas de Plaza de Mayo-, el fútbol se sumó también al recuerdo por este nuevo aniversario.

“Un pueblo con memoria es libertad y democracia para siempre”, escribió la AFA en su cuenta de Twitter, y lo mismo la Superliga Argentina de Fútbol: “La familia de la Superliga dice Nunca Más en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, publicó en Twitter la Superliga.

Boca acompañó con un flyer alusivo a la fecha y el hashtag #MemoriaVerdadJusticia y River recordó: “Reafirmamos nuestro compromiso para seguir construyendo un país con Memoria, Verdad y Justicia. #NuncaMás”.

Los otros clubes grandes también se sumaron. “No olvidamos porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. #NuncaMas. #MemoriaVerdadYJusticia”, fue el tuit de Racing Club; “Memoria. Verdad. Justicia. Hoy. Y siempre”, el de San Lorenzo; y “Hoy seguimos diciendo #NuncaMás, con el compromiso de fortalecer nuestra memoria colectiva”, el de Independiente.

A lo largo de la jornada se fue multiplicando el recuerdo en las redes: “24 de marzo: ¡Que #NuncaMás se repita!‘ (Huracán); “Todo está guardado en la Memoria” (Godoy Cruz de Mendoza); “24 de marzo 1976 - 2020: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Dictadura nunca más”, el mensaje de Newell’s Old Boys de Rosario.

Rosario Central, en tanto, publicó un video en el que cuenta el homenaje realizado a sus socios detenidos-desaparecidos en la dictadura (la impresión de sus nombres en las camisetas); y Defensa y Justicia se sumó: “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. #24marzo. #MemoriaVerdadYJusticia”.

Banfield, por su parte, fijó un tuit: “Memoria, Verdad y Justicia. Banfield no olvida” y Lanús replicó desde las cuentas de Abuelas de Plaza de Mayo: “Estamos profundamente emocionadas y agradecidas. Somos cientos de miles, desde casa, compartiendo nuestros #PañuelosConMemoria. Por eso hoy, más que nunca, desde #Abuelas gritamos: ¡Al gran pueblo argentino, salud!”.

“Lanús acompaña la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, en la búsqueda continua de memoria, verdad y justicia”, agregó el club del sur del conurbano bonaerense.

Los equipos de las categorías de ascenso también rindieron homenaje. “En el Día Nacional de la Memoria”, recordó por ejemplo el cervecero junto a una imagen con cuatro hinchas del club que fueron víctimas de la dictadura (Osvaldo Margni y Carlos Baglietto, asesinados; Alcides Chiesa, sobreviviente del Pozo de Quilmes; y Eduardo O’Neill, desaparecido).

Y Defensores de Belgrano escribió: “La Memoria no es solamente hacer justicia con el pasado, sino mirar hacia el futuro para recuperar lo que nos arrebataron”.

Una de las tribunas del estadio de “Defe” (a pocas cuadras del Museo de la Memoria, ex ESMA) lleva el nombre de Marcos Zucker, hijo del recordado actor del mismo nombre y fanático del club que fue secuestrado en 1977 y está desaparecido desde 1980.