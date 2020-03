"Los pañuelos blanco y verde unen fácilmente a las generaciones"

La artista Cecilia Rossetto atraviesa la pandemia que la obligó a suspender un par de presentaciones porteñas y a 44 años del golpe de Estado se siente "esperanzada por el modo en que los dos pañuelos, el blanco que me acompañó la mitad de mi vida, y el verde que me pasó mi hija unen fácilmente a las generaciones".

"Recibí de mi suegra Yolanda (madre de su primer marido, Hugo González Castresana detenido-desaparecido desde agosto de 1976) el pañuelo blanco de las Madres y la generación de mi hija Lucía Balducci me ha pasado a mí el pañuelo verde por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito", relata Rossetto durante una entrevista con Télam.

A los 71 años, la actriz, cantante y maestra que lleva medio siglo de egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático pasa los días de aislamiento social por el coronavirus entre la incertidumbre, la denuncia, el disfrute y la calma.

Por un lado, la intérprete destaca "la conciencia social y la solidaridad para cuidarnos con la certeza de que ahora hay Estado", pero alerta que "si se para la máquina debiera pararse para todos".

La creadora que fue agregada cultural del consulado argentino en Barcelona (2004-2007) repasa: "(Durante la gestión macrista) hice las series "Un gallo para esculapio 2' y "Atrapar a un ladrón', trabajos que junto a mi espíritu de austeridad que me acompañó toda la vida, me permitieron la subsistencia".

En cuanto a quedarse encerrada, la figura de frondosa obra dramática en cine, teatro y televisión asegura: "No me repercute esto de quedarme en mi casa. Siento que en mi casa lo tengo todo. Paredes cubiertas de discos y libros y eso unido a una computadora y a un celular me hace sentir que lo tengo todo".

"Mi casa -compara- es un poco como era el Tugurio de Osvaldo Bayer (por la casa del historiador, escritor y periodista en el barrio porteño de Belgrano). Con los materiales que tenía ahí, un vermucito y algunos amigos lo pasaba genial".

Cecilia revela: "En mi hogar me encuentro con palabras de Rosa Luxemburgo, Susan Sontag o Idea Vilariño y es porque mi casa está plagada de textos de toda esa gente".

Son las voces de esas mujeres, entre otras de autores varios, las que estructuraban el espectáculo que Rossetto planeaba estrenar este mes en compañía de los músicos Walther Castro bandoneón y Julián Caeiro en piano.

Sobre esa propuesta que aspira a llevar al vivo en cuanto la pandemia lo permita, Cecilia Rossetto dice: "Por primera vez cantaré en escena temas de amigas muy queridas y entrañables como Marilina Ros y Teresa Parodi que son unas artistas fantásticas".