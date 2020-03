Para evitar más circulación, cerraron la ruta 9 que comunica con Jujuy

El gobernador Gustavo Sáenz anunció anoche que se cerró el paso en la ruta 9, más conocido como el camino de cornisa, que comunica a Salta con Jujuy. Esta medida se tomó para mermar la circulación de vehículos, en el marco del aislamiento obligatorio que se vive por estos días como una medida para evitar que circule el coronavirus.

Al haber cuarentena, Sáenz encabezó ayer un "diálogo virtual" con los vecinos. Es que se realizó una transmisión vía Facebook y Youtube, y allí la gente le enviaba preguntas y el mandatario provincial y los ministros de Economía, Roberto Dib Ashur; de Salud, Josefina Medrano; de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro y el secretario de la Gobernación, Matías Posadas, contestaban.

"Acá vamos a poder hablar con la gente, podrán decir, criticar, sacarse las dudas sobre lo que estamos haciendo para combatir a este enemigo invisible que es el coronavirus. Esperamos que sea lo menos doloroso lo que viene. Todos peleamos contra él", señaló Sáenz.

Mientras contestaba mensajes de la gente, el gobernador y el ministro Pulleiro anunciaron que se cerró el tránsito de vehículos en lo que se conoce como el camino de cornisa, en la ruta 9, que comunica Salta con Jujuy.

"Cerramos la ruta 9 mediante un convenio que tenemos con el Gobierno de Jujuy. Además extremamos los controles y las medidas de seguridad en las rutas que comunican Salta con Chaco y Tucumán", dijo el ministro de Seguridad. Pulleiro aseguró que esta última medida lo hicieron porque estas dos provincias siguen incrementando la cantidad de casos positivos de COVID-19.

Otros de los puntos salientes fue cuando anunciaron que el miércoles de la semana que viene ya se podrán realizar en Salta los estudios para confirmar o descartar casos de coronavirus sin necesidad de enviar las muestras al instituto Malbrán, en Buenos Aires.

"La semana que viene llegan los reactivos que manda Nación. Acá tenemos los equipos y el personal para hacer los estudios", señaló el gobernador. Además contó que China le regaló a la provincia 2.000 reactivos para hacer pruebas.

Al ser consultados por los respiradores con que cuenta el sistema de salud, el ministro Dib Ashur dijo que la Provincia compró 120 respiradores, que llegarán en los próximos días.

Gustavo Sáenz aprovechó la ocasión para dar un mensaje político y se mostró conciliador. "Esta no es una época de mentir ni hacer demagogia, sino de trabajar para frenar esto que nos sucede. No hay banderas políticas, la única bandera es la patria. No hay tiempo para enojarse. De esta no salimos solos, sino todos juntos", aseguró.

El gobernador también dijo que los operativos que haya con salteños que sean repatriados se harán de forma ordenada con personal de seguridad y salud, con el objetivo de que cumplan la cuarentena para evitar contagios.

Crean fondo solidario

A partir de la donación del sueldo de los funcionarios del Poder Ejecutivo de Salta se creará un fondo solidario destinado a comprar insumos para contribuir a la atención de personas afectadas por el coronavirus por parte del sistema de salud provincial y también para personal sanitario y policial.

El gobernador Gustavo Sáenz hizo la punta en esta campaña solidaria y fue el primero en donar su salario, acción que también hicieron ministros del gabinete provincial.

Desde el Ejecutivo se invitó a legisladores provinciales y nacionales y a los jueces a imitar el gesto. La convocatoria también abarca a comerciantes, gremios, empresarios y ciudadanos.

La caja de ahorro del Gobierno de la Provincia de Salta, cuenta número 41000008050 6625. CBU número: 285010064000080 5066258. CUIT número 30999233232.