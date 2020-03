El Banco Mundial aprobó un apoyo de 300 millones de dólares para Argentina

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy una videoconferencia con el vicepresidente del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, quien le comunicó la aprobación de un apoyo presupuestario para la Argentina por 300 millones de dólares, para "fortalecer el sistema de protección social y minimizar el impacto de la crisis" por el coronavirus en los sectores más vulnerables, según informó el Gobierno.

Aislamiento total

Por otra parte, el el presidente Alberto Fernández advirtió hoy que "lo que no entre con la razón, va a entrar con la fuerza" en relación a los ciudadanos que incumplen el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para contener la propagación del coronavirus, y estén circulando por las calles, a quienes calificó de "inconscientes".



"Es posible que haya gente que no esté autorizada a salir. Yo le aviso a esa gente que, adonde los encontremos, los detenemos y les vamos a sacar los autos, porque son unos inconscientes. Lo que no entra por la razón, va a entrar por la fuerza; quiero que todos lo sepan", afirmó Fernández, en un mensaje enviado al periodista Pablo Vilouta, conductor del noticiero de A24.



En relación al colapso del tránsito que se observó esta mañana en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, el jefe de Estado recordó que el lunes, en una reunión en Olivos con el gobernador bonaerense Axel Kicillof e intendentes, se acordó que "ellos van a custodiar todas las autopistas de acceso a la Capital".



"Arriba de las autopistas, la Gendarmería y la Policía Federal se van a ocupar, y, dentro de Buenos Aires, se está ocupando la policía de la ciudad de Buenos Aires. Todo está organizado", detalló Fernández.



En ese plano, indicó que "hay que tener en cuenta que hoy van a entrar 122 mil personas que trabajan en salud y en seguridad, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y que van a entrar alrededor de 80 y 100 mil personas más que trabajan en la alimentación, en supermercados, en farmacias, en negocias de cercanías y estaciones de servicio, lo que hace un total de 230 mil personas que se mueve".



No obstante, el Presidente aclaró que "eso es nada si se tiene en cuenta que en la ciudad entran diariamente alrededor de 9 millones de personas".



"Quiero que todos me sigan ayudando, nos sigan ayudando. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos. Por favor, ayudemos", expresó finalmente Fernández, en el mensaje enviado a A24, tras observar las aglomeraciones de autos en los accesos a la Capital Federal y el renovado pedido de que toda la gente se quede en su casa para evitar contagios.



El jefe de Estado desarrollaba su actividad esta mañana en Olivos, comunicado con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y sus ministros y colaboradores en la emergencia sanitaria, siguiendo la evolución de la medidas para afrontar la pandemia del coronavirus, dijeron a Télam fuentes oficiales



Al mediodía, el mandatario mantendrá una reunión con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y los jefes de las fuerzas federales.