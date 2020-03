Wimbledon también pende de un hilo debido al coronavirus

La organización de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada en Inglaterra, anunció que la semana próxima tendrá la decisión definitiva sobre si se lleva a cabo en esta temporada, aunque aclaró que la opción de hacerlo “a puertas cerradas se ha descartado formalmente”, a raíz de la pandemia del coronavirus.

“Una reunión de emergencia de la Junta Principal de All England Lawn Tennis Club (AELTC) está programada para la próxima semana, en comunicación estrecha con la LTA, y con la ATP, WTA, ITF y los otros Grand Slams”, explicó.

En el caso de Wimbledon, según explicó, la “ventana” para poder reprogramar el certamen es más corta debido al cuidado que requieren sus canchas de césped, cuyo armado tiene previsto comenzar a fines de abril, para la competencia estipulada entre el 29 de junio y el 12 de julio.

“Siguiendo el consejo del gobierno británico, los sitios de AELTC en All England Club, Wimbledon Park Golf Club y Raynes Park están actualmente cerrados con operaciones físicas reducidas a la mínima, para mantener las canchas de césped y la seguridad de los sitios”, afirmó en un comunicado difundido.

Y agregó: “En este momento, con base en el consejo que hemos recibido de las autoridades de salud pública, la ventana muy corta disponible para organizar el Campeonato debido a la naturaleza de nuestra superficie sugiere que el aplazamiento no está exento de riesgos y dificultades importantes. Jugar a puertas cerradas se ha descartado formalmente”.

Por su parte, Richard Lewis, director ejecutivo de AELTC, comentó que la pandemia del coronavirus significar un “desafío sin precedentes” porque afecta la “forma de vida” de una manera ‘que no podríamos haber imaginado”.

“Nuestros pensamientos están con todos los afectados en el Reino Unido y el mundo. La consideración más importante es la salud pública, y estamos decididos a actuar de manera responsable a través de las decisiones que tomamos. Estamos trabajando arduamente para aportar certeza a nuestros planes para 2020 y hemos convocado una reunión de emergencia de la Junta Principal de AELTC para la próxima semana, en la que se tomará una decisión”, indicó Lewis.

La semana pasada, la Federación Francesa de Tenis (FFT) anunció que postergó la edición 2020 de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, que iba a disputarse entre el 24 de mayo y el 7 de junio, para septiembre u octubre.