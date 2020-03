Boqueteros se llevaron bebidas de una distribuidora en Orán

Después de una semana de que el Gobierno nacional anunciara el aislamiento preventivo y obligatorio a través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por las amenazas del COVID-19, la delincuencia en sus distintas formas siguió su curso normal. El domingo por la mañana, audaces boqueteros rompieron una pared en una distribuidora de bebidas en Orán para llevarse distintos elementos entre gaseosas, sodas y agua mineral. El dueño de la empresa denunció el hecho y, en diálogo telefónico con El Tribuno, sostuvo que no es la primera vez que su empresa sufre un ataque bajo esta modalidad.

"Es un hueco que tiene su buena dimensión, una persona más bien delgada entra perfectamente por ahí", sostuvo el dueño de la distribuidora luego de sorprenderse por lo ocurrido en una de las paredes de la empresa. Por precaución prefirió conservar su identidad, contó que al menos dos personas se tomaron su tiempo el domingo por la mañana para "romper a combazos parte de la pared".

Lo que llama la atención de lo ocurrido a plena luz del día fue que nadie escuchó ni vio nada sobre el accionar de los boqueteros. Según lo expresado por el hombre, en el lugar incluso hay un sereno que pertenece a otro comercio quien dijo no haberse percatado de nada. "Los vecinos esta vez dijeron no saber lo que pasó, me llama la atención porque para hacer semejante boquete en la pared tienen que haber hecho ruido y nadie escuchó nada".

"En la cuadra, sobre la calle Yrigoyen, le sacaron el alumbrado público y no se ve absolutamente nada. Yo hablé con los de la Municipalidad para que pusieran el alumbrado público y les dije que yo me hacía cargo de poner unas farolas a la vuelta para que el lugar quede iluminado. Sigue siendo tierra de nadie, por las noches quienes vienen circulando sobre la calle Hipólito Yrigoyen, como yendo para la Muni, se pueden dar cuenta de la oscuridad que hay", apuntó el damnificado.

El dueño cerró el sábado entre las 14.30 y las 15 y se retiró de la empresa cerca de las 17. "El domingo finalmente no vine me quedé en mi casa, siempre suelo darme una vuelta los domingos para observar que esté todo bien. Esta vez vine recién el lunes y cuando entramos nos dimos con el boquete", indicó. Actualmente la empresa se encuentra activa y produce a pesar del delicado contexto social que atraviesa el país y el mundo en el marco del coronavirus (COVID-19), dado que entra en el rubro de necesidades básicas que necesita la población para abastecerse.

Ladrones, arrebatadores, asaltantes y motochorros, entre otras modalidades de delincuencia, siguen haciendo de las suyas a pesar de la obligatoriedad de permanecer en cuarentena para evitar propagar el nuevo virus que amenaza al mundo. Delincuentes que están más allá de cualquier prohibición y lo único que tienen en mente es llevar a cabo con éxito el delito que intentarán cometer.

Tras la denuncia realizada por el encargado de la distribuidora las fuerzas de seguridad abrieron una investigación y tratan de seguir distintas pistas a partir de hipótesis formuladas sobre el delito perpetrado por boqueteros en el norte provincial.