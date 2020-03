Oliva denuncia falta control sanitario en Aguas Blancas

Sergio Oliva, intendente de la fronteriza localidad de Aguas Blancas, mostró su preocupación por la situación, ya que en el control de ingreso al país no hay personal de sanidad cumpliendo el protocolo de COVID-19 y "ni un termómetro digital", además, comprobó que en horas de la madrugada continúan ingresando personas desde Bolivia. Los que ingresan desde Bolivia por la frontera de Aguas Blancas - Bermejo son argentinos que estuvieron en el país vecino por un motivo u otro, o que llegan desde otros países pasando por territorio boliviano, pero no hay personal de control sanitario actuando en base al protocolo para las personas, solo hay trabajando personal de Aduana, Migraciones y Gendarmería Nacional. No hay termómetros digitales para detectar las temperaturas de las personas", explicó.

Oliva sostuvo: "Entiendo que ante una situación evidente de persona con fiebre o malestar recién avisan a Gendarmería, que a la vez convoca a un enfermero, y si considera necesario recién a un equipo de salud de Orán".

El intendente también comentó que lamentablemente siguen pasando personas por pasos ilegales, observando el mismo junto a sus funcionarios alrededor de las 3 de la madrugada que, por ejemplo, bolivianos cruzan el río para venir a trabajar a las fincas: "Espero que autoridades de Nación y Provincia se ocupen del tema".

Bolivia cerró sus fronteras

Si bien Bolivia cerró sus fronteras para contener el coronavirus, es difícil controlar los pasos ilegales

El pasado viernes 20 el gobierno boliviano anuncio la determinación del cierre de las fronteras para evitar una mayor propagación del coronavirus COVID-19.

El artículo 8 del decreto supremo N´ 4.196, que declaró emergencia sanitaria y cuarentena en todo el país, establece que el cierre de fronteras se mantendrá hasta el día martes 31 de marzo.

Pero "lo señalado, no incluye a ciudadanas bolivianas, bolivianos y residentes que retornen a territorio boliviano, los mismos deberán cumplir el protocolo y procedimientos del Ministerio de Salud", cita el segundo parágrafo del mismo artículo.

Asimismo, se exceptúa de la prohibición de ingreso al país a las personas pertenecientes a misiones diplomáticas, misiones especiales u organismos internacionales, al igual que el transporte internacional de carga y mercancías.

Antes de la aplicación de esta medida el propio ministro de Defensa, Fernando López, encabezó un proceso de inspección de los principales puestos fronterizos ubicados en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.

Coordinó con autoridades departamentales, locales, la Policía Nacional, Migración y los servicios de salud medidas de seguridad.

El intendente de Aguas Blancas, Sergio Oliva, expresó su agradecimiento por cerrar la frontera, "porque aquí en el puente internacional de Aguas Blancas (Argentina)-Bermejo (Bolivia) todavía no tenemos un control sanitario para las personas argentinas que retornan a sus domicilios, pareciera que las únicas fronteras son las de los aeropuertos y puertos, donde vemos cientos de efectivos de distintos organismos haciendo el control", dijo y agregó: "Igualmente la seguimos remando para ayudarnos entre todos".

Guardia de Vialidad en las rutas nacionales



De acuerdo con las diversas normas emitidas por el Gobierno nacional para la prevención de la expansión producida por la pandemia de coronavirus (COVID-19) y sus derivaciones en el ámbito laboral; el 5° Distrito de Vialidad Nacional mantiene guardias pasivas en toda la provincia de Salta, con el objetivo de brindar transitabilidad y seguridad en la red vial nacional.

Se informa que la ruta nacional 51, a altura Gobernador Solá (km 68) e Ingeniero Maury (km 57) se encuentra momentáneamente interrumpida su circulación para todo tipo de vehículos por material sobre la calzada, debido a las precipitaciones que se registraron en la jornada de ayer.

El personal técnico y máquinas de la DNV trabajan en el lugar para habilitar el paso.

Se recomienda a los conductores extremar las medidas de precaución, no realizar viajes en horario nocturno y respetar las indicaciones del personal vial y policial que se encuentra en la salida de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres.

Al respecto, vale aclarar que en la recta de Cánepa -ruta nacional 68- también hay controles y se ruega precaución a los conductores y respeto a las indicaciones.