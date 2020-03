Una profesional con dengue alertó sobre la gravedad del problema

Una técnica en instrumentación quirúrgica del hospital Del Carmen contrajo dengue. Durante su internación y antes de que le dieran el alta, en la mañana de ayer, advirtió sobre la gravedad de la propagación de la enfermedad producida por el mosquito Aedes aegypti.

Marcela Soria tiene 47 años, es solera y vive en la calle Leandro N. Alem (este), cerca de la cancha de la Liga Metanense de Fútbol.

"Le pido al intendente (José María Issa) que se fumigue toda la ciudad, no debemos esperar que el dengue avance porque ya hay hasta niños internados con esta enfermedad, en pediatría del hospital", dijo la mujer.

"En Metán hay una gran cantidad de mosquitos. Yo mantengo mi casa limpia y libre de reservorios, pero hay muchos vecinos que no hicieron el descacharrado. Estoy viviendo un verdadero infierno porque los síntomas son insoportables", destacó Soria.

"A mí me internaron y aislaron el domingo, cuando había tres chicas y otras dos ya habían sido dadas de alta. En pediatría hay dos niños y en otra sala hay varones con dengue. En el hospital nos atienden muy bien y hacen lo mejor posible con los recursos que tienen, pero debemos evitar que este virus se siga propagando en Metán", advirtió.

Soria cuestionó la gran cantidad de lotes baldíos que hay en la localidad del sur provincial. "Todos están muy preocupados en la prevención del coronavirus y está muy bien, porque hay que evitar que la pandemia ingrese a nuestra ciudad. Pero al dengue lo tenemos instalado y hay muchas cosas que no se hicieron antes, por lo que hay que poner mayor énfasis ahora", dijo la profesional de la salud, quien fue dada de alta en la mañana de ayer y permanece aislada en su casa.

"Esto no se tiene que tapar, porque es una realidad y hay que informar a toda la gente lo que está pasando en Metán, porque va a haber mucho dengue", lamentó la técnica quirúrgica del nosocomio metanense.

"Yo comencé con 39 de fiebre, dolor de garganta y en todo el cuerpo. Me hicieron los estudios hasta que tuvieron que internarme. Ahora sigo con la piel morada y roja y puntos blancos. Es algo insoportable. Jamás pensé que podría contraer esta enfermedad", expresó.

"Tampoco sé dónde me picó el mosquito porque mantengo la higiene en mi casa y no hay reservorios de larvas", destacó Soria, quien dijo que no se hicieron fumigaciones en la zona en la que ella reside.

Por último, la mujer agradeció al hospital Del Carmen por la atención que recibió en el nosocomio en el que ella misma se desempeña como personal contratada.

El centro y ferrocarril

Por su parte, el médico Sergio Gramajo, secretario de Derechos Humanos, Inclusión y Discapacidad de la Municipalidad de Metán, informó ayer que los sectores de mayores riesgo, en los que se detectaron altos índices de larvas, son el centro de la ciudad y las zonas aledañas al ferrocarril.

"Nosotros seguimos trabajando con el descacharrado y se están realizando fumigaciones. Hay muchos lotes privados que no son mantenidos por sus propietarios, por eso estamos actuando como corresponde, con la Justicia", dijo Gramajo, quien está a cargo de la denominada Brigada del Dengue, que en Metán cuenta con 20 integrantes.

Duros cuestionamientos

Gramajo fue cuestionado con dureza cuando el propio hospital en el que trabaja como médico, a principios de este mes, confirmó que en San José de Metán los estudios de las tomas de muestras en distintos barrios de la ciudad arrojaron como resultado un 39% de índice de larvas. Los datos comparativos fueron alarmantes para la comunidad, debido a que en el verano pasado eran del 18%. Por lo que la presencia del mosquito Aedes aegypti creció un 21%. "Desde que asumí en diciembre, estamos trabajando en la prevención del dengue por los barrios. En enero se renovó el convenio para que siga funcionando la Brigada Socio Ambiental, que realiza tareas en forma conjunta con agentes sanitarios. El problema es que al año pasado no hubo descacharrado, solamente se hizo uno, en noviembre, en la zona de barrio El Crestón", concluyó el funcionario, quien se desempeñaba como titular de Acción Social, en la gestión anterior, que presidía el intendente Fernando Romeri.

Un grave error

Por otra parte, el hospital Del Carmen comunicó que no brindará información sobre los casos de dengue y los que se pudieran producir de coronavirus.

"El Ministerio de Salud Pública de la Provincia dará a conocer los datos a los medios", dijo la gerente del nosocomio metanense, Annavella Balbuena. Los últimos datos consignados por el hospital daban cuenta de que había seis casos confirmados de dengue y uno sospechoso de coronavirus.

Se trata de un grave error no querer brindar información calificada, en un momento difícil en el que la comunidad necesita estar informada de manera local y con inmediatez, para actuar en consecuencia, según las circunstancias que le toca vivir al pueblo.