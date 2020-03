María Julia, tiene 63 años y quedó varada en La Viña sin poder volver a su casa de Vaqueros

María Julia Peralta (63) es vecina de Vaqueros y el domingo 15 del corriente llegó a La Viña con su pequeño carrito de mano, para cosechar paltas en una parcela que tiene en esa localidad. Fue hasta allí en colectivo, porque carece de vehículo, pero la cuarentena total y obligatoria la alcanzó en plena faena y ya no pudo regresar. Hace 10 días que está allí y quiere volver a su hogar, empresa que hasta el momento le fue imposible. Tocó varias puertas, pero ninguna se abrió.

“Le pregunté primero al personal de salud, luego fui a hablar con la intendenta pero no me atendió. Me mandó a decir con una empleada que ellos no dan autorizaciones, que vaya a la policía. Fui también hasta allí, pero tampoco dan permisos. Lo cierto es que me estoy quedando sin dinero y lejos de casa, no sé qué hacer”, contó la mujer angustiada.

Le quedaban unos pesos en su cuenta bancaria, a través de la cual percibe una jubilación mínima. Pero, para mal de males el cajero –asegura- está roto desde hace una semana y no puede retirar ni un peso. “Vivo en Vaqueros con mis dos hijos. Uno de ellos no puede trabajar porque daba un taller de música y ahora está todo suspendido. Con el otro vendemos productos en el Mercado Vaquereño, pero también las ferias se cerraron. Así que ni siquiera nos podemos ayudar estando juntos. Nuestra economía es muy ajustada”, relató María Julia.

Respecto a las prohibiciones que impiden a la mujer volver a Vaqueros, aclaró: “Vi remiseros pasando el control hacia Salta, como también a unidades de Flecha Bus en ambos sentidos, y a los de una empresa Parra, de Catamarca. Hasta pasó una trafic con turistas viniendo de Cafayate, cosa que fue denunciada al 911. Yo solo quiero volver a mi casa”.

La mujer vaquereña trabaja junto a sus hijos haciendo licores y dulces que comercializa en la feria local. Podría hacerlo ahora vía WhatsApp, pero no puede llegar a su hogar para ponerse a trabajar y los recursos se acaban. La situación se torna desesperante.