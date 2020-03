El Chipi Figallo analiza su retiro del rugby

Desde Inglaterra, Juan Figallo anunció que podría dejar de jugar al rugby profesionalmente. El Chipi lo reveló en “XV Podcast”, un programa que se difunde por sus propias redes sociales y que luego fue replicado por otros sitios de la ovalada.

“Yo estoy bien, encerrado como la mayoría, pero bien, con la familia”, inició el diálogo en esta saga el jugador salteño, al ser consultado sobre su situación en Londres, a raíz de la pandemia de coronavirus. “Acá se lo estaban tomando con soda, como se dice en Argentina, porque venía bastante tranquilo”, añadió.

Figallo vive en la capital de Inglaterra desde que juega en el Saracens, desde 2014.

Pero el COVID-19 no fue el tema central de la entrevista, sino la posibilidad de su retiro.

Para ello, el sitio “A pleno rugby” recordó que el 5 de octubre último, Los Pumas perdieron por 39 a 10 ante la Rosa en un partido para el olvido y con el cual las chances de avanzar en el Mundial de Rugby que se realizó en Japón ya eran nulas. Y ese encuentro fue el último de Figallo en la Selección argentina, pero además fue el inicio de su propio fin.

“En el Mundial, en el partido contra Inglaterra, yo me golpee la cabeza y a partir de ahí empecé con unos problemas bastante importantes. Cada vez que salía a correr me empezaba a dar todo vueltas y terminaba, una hora después de haber corrido, como una resaca por el mareo”, explicó el salteño. “Estuvimos varias semanas intentando hasta que fuimos a ver a un neurólogo de acá, especialista en concusión, paré de correr, y ahora puedo ir al gimnasio, puedo hacer bicicleta pero todavía sigo sin poder correr. Ya van cinco meses y cada vez que corro o intentamos correr vuelve todo para atrás. Tuve que ver un especialista del oído interno, me hicieron cuatro mil estudios y salió que tengo como un golpe o algo así, por decirlo fácil, y estoy con rehabilitación del oído interno”, siguió detallando el pilar formado en el Jockey Club.

Y luego admitió que podría colgar los botines. “En eso estoy. La verdad es que todavía no hay exactamente una decisión tomada pero bueno, estoy viendo con los médicos qué camino seguir y cuál es la mejor opción. El rugby es muy importante en mi vida pero también tengo muchas otras cosas”, agregó.

Figallo, que el miércoles cumplió 32 años, jugó 33 partidos con la Selección y hoy analiza alejarse del rugby.