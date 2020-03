Pobreza y cuarentena: hay casi 6 millones de personas que no tienen baño o agua en su casa

El coronavirus irrumpió en medio de un crítico panorama no solo económico sino social y ambiental para llevar adelante las medidas de aislamiento e higiene para la prevención de la pandemia. Los datos oficiales del Indec son apabullantes.

Para muchas familias “el no salir de sus casas” en medio de la cuarentena es directamente imposible porque viven hacinados, cerca de basurales o en zonas inundables, tienen que salir de sus precarias viviendas quieran o no a buscar agua o para hacer sus necesidades. Sin contar a los que directamente “viven en la calle”.

Esta dramática realidad se combina con niveles de indigencia y pobreza elevados, de gente que vive de “changas” o “en negro” y que en esta situación dejan de tener el magro ingreso que recibían.

Las cifras del Indec se cuentan por cientos de miles de familias y millones de personas. Proyectados a todo el país urbano –sin zonas rurales -indican que hay más de 320.000 hogares más que precarios donde viven casi 2 millones de personas. Viven en “hogares con hacinamiento crítico en los que habitan más de tres personas por cuarto”.

Imagen gentileza Revista Cítrica

Más crítico aún son los resultados referidos al saneamiento, considerando la tenencia de baño, su ubicación (dentro o fuera del terreno), la exclusividad o no de su uso, el tipo de desagüe y su instalación.

El Indec califica como “hogares con saneamiento inadecuado” los que no poseen baño o lo tienen fuera del terreno o comparten el baño con otros hogares, el desagüe del baño no está conectado a la red pública (cloaca) ni tampoco a cámara séptica, o el baño no tiene descarga de agua”. En esa situación se encuentra el 12,9% de los hogares donde habita el 15,3% de las personas. Son 1.800.000 hogares urbanos donde viven más de 6 millones de personas.

“Si se considera exclusivamente la tenencia de baño con descarga de agua, debido a que su ausencia resulta una situación crítica dentro del conjunto de hogares con saneamiento inadecuado” son casi 800.000 hogares con poco más de 3 millones de personas.

¿Qué pasa con el agua indispensable para las medidas de higiene? Más de 350.000 familias que integran 1.200.000 personas deben acceder al agua fuera de la vivienda.

Otros datos oficiales:

El 6,3% de los hogares (850.000) habita en una vivienda que se encuentra cerca de basurales. Esto significa que el 7,6% de las personas (3 millones) habita en dichas viviendas.

“El 10% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente; el 30% no dispone de gas de red; y el 29% carece de conexión a las redes cloacales”.

Este dramático estado de cosas es más severo en el Gran Buenos Aires y en el NOA Y NEA, con bolsones críticos en la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Ismael Bermúdez para Clarín