Falsos subsidios y comida gratis por WhatsApp: Así operan los ladrones de datos personales

Hay gente que juega con la gente desesperada. Solo hace falta un poco de maldad. Cientos de personas esta semana recibieron un mensaje del supuesto “Programa AlimentAR” con un formulario online para recibir una tarjeta precargada de 6550 pesos para comprar mercadería en medio de la pandemia.

“Por Motivo de la Cuarentena Mundial, Usted recibirá alimentos de parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Se dispone de unos 30,000 bonos para alimentos!”, prometía otro sitio hecho precariamente en el servidor de Blogspot, con un formulario y errores de ortografía en su dirección.

Otra web similar, también con el hosting de Blogspot, anuncia “Bonos Semanales para alimentos y medicinas”: “Por Motivo de la Cuarentena Mundial, la OMS y el gobierno ha destinado un BONO semanal para cada familia, este dinero debe ser utilizado para comida y medicinas. El dinero sobrante por favor ahorralo. NO LO MALGASTES. Se dispone de 25,0000 BONOS FAMILIARES gratuitos para todos los países!”, asegura.

Hay una foto de archivo, una pila de mercadería que es netamente mexicana, marcas como el arroz Morelos o la salsa picante Valentina, sin embargo, circuló por teléfonos de una importantísima cantidad de celulares de toda la Argentina, su link viralizado a través de chats de WhatsApp compartidos una y otra vez.

Luego, estas páginas llevaban a una simple encuesta: preguntaban si uno tenía síntomas compatibles con el coronavirus, cuántos hijos e hijas uno tiene. Luego, pedía ingresar datos personales.

La plantilla era sencilla, basada en Google Docs. Pedía un dato en particular: el teléfono celular. Luego, invitaba a viralizar el sitio a otros contactos de WhatsApp.

No había fondos, no había subsidios, no había mercadería, nada. Era todo un engaño.

Muchas denuncias de personas engañadas

Esta semana, la UFECI, la unidad de la Procuración encabezada por el fiscal Horacio Azzolín, clausuró varios engaños como éstos luego de recibir diversas denuncias y trabaja para individualizar a quienes los perpetraron aprovechándose de la necesidad de personas durante la pandemia y la cuarentena total.

Ninguno de los formularios pide dinero, un número de tarjeta de crédito. El valor es otro: el número de teléfono. Azzolin en diálogo con Infobae argumenta que estos engaños pueden ser empleados como herramientas de “phishing”, capturas de datos, y que esos números de teléfonos ingresados pueden ser usados para envíos de otros engaños más graves que sí involucren dinero. El “phishing” como modalidad es histórico, permite capturar datos de tarjeta de crédito, contraseñas, entre otros, a veces con trucos sumamente simples.

Otros engaños que llegaron a la UFECI ni siquiera se tomaron la molestia de crear un sitio. Son directamente, un chat en el teléfono.

“Importante, se abrió un subsidio para personas que no tengan trabajo en blanco, no sean monotributistas ni pensionadas ni tengan un plan social. Solo tienen que tener un documento”, dice el engaño, que ofrece “5 mil pesos por tres meses”.

La invitación, esta vez, es más incómoda. Pide directamente una imagen de ambos lados del DNI, algo que podría servir para un posible robo de identidad o la creación de documentos falsos, así como crear cuentas en Mercado Pago o en bancos digitales, afirma el fiscal Azzolín.

Azzolín, uno de los más entendidos en la materia en el país, sugiere ignorar las ofertas de este tipo que contengan un formulario de Google Docs, que fácilmente cualquiera puede hacer.

“Son muy parecidas estas cadenas a otras falsas del Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno anterior. No es nuevo Es el equivalente digital a los tipos que están en la calle con el juego de las pelotitas. Vos sabés que esos tipos te estafan, pero seguís de largo. Lo importante es prevenir‘, asegura el fiscal.