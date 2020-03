Atlético de Madrid y Espanyol solicitan bajas de salarios

Atlético de Madrid y Espanyol de Barcelona pidieron las reducciones de jornada de todos sus planteles, a través del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por la pandemia de coronavirus.

El ERTE es una herramienta con la que cuentan los empleadores en España para suspender temporalmente los vínculos laborales, pero también puede derivar en una reducción de jornada y se solicita por medio de la Inspección del Trabajo. Además, la aplicación del ERTE no permite la indemnización para el trabajador o la trabajadora.

En Atlético de Madrid se encuentran los argentinos Diego Simeone, DT del colchonero, y el delantero Ángel Correa, mientras que en el Espanyol están los atacantes Matías Vargas -infectado de coronavirus-, Facundo Ferreyra y Jonathan Calleri.

El presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dijo a Radio Marca que es ‘consecuente con lo que está sucediendo. Yo creo que ni por parte de ellos (los jugadores), ni por parte del entrenador y técnicos vamos a tener ningún problema, porque van a estar a la altura siempre de las circunstancias‘, agregó.

Por su lado, el Consejero Delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, envió una carta a los socios y explicó: “Una situación tan grave como ésta nos obliga a tomar decisiones tan complicadas como necesarias por el bien de la entidad. Quiero agradecer a todos los que trabajan en el club su esfuerzo especial estos días tan complicados”.

“Desgraciadamente, y con el único objetivo de garantizar la supervivencia del club, nos vemos obligados a solicitar un ERTE para aquellos profesionales que, debido al estado de alarma declarado en nuestro país, no puedan desarrollar su trabajo al haber cesado por completo su actividad, así como para aquellos a los que su jornada laboral se ha visto reducida de manera relevante”, sostuvo.

Por su lado, el Espanyol emitió un comunicado oficial en su página en el cual aseguró que se vieron ‘obligados‘ por las situación que se está ‘atravesando‘ con la pandemia en España.

“Dicha solicitud se acaba de realizar de manera unilateral por motivos de urgencia y responsabilidad para con la entidad y todos sus integrantes”, comunicó el club catalán.

Los afectados con la reducción del 70% del salario serán los jugadores, primeros entrenadores, segundos entrenadores y preparadores físicos del primer equipo masculino y femenino, Espanyol B y Juveniles A y B.

Además, la comisión directiva de Espanyol aclaró que “se contempla que los afectados mantengan cierta actividad física, con planes de entrenamiento individuales, en tanto y en cuanto no se pueda reanudar la competición”.