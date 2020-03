Coronavirus: el FMI dice que el mundo ya entró en una recesión "peor que la de 2009"

"Está claro que hemos entrado en una recesión peor que la del 2009", advirtió hoy la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, al hacer un balance sobre el impacto de la pandemia de coronavirus.

En una conferencia de prensa online desde Washington, la jefa del Fondo dijo que, a pesar del sombrío pronóstico, el FMI proyecta una recuperación para el 2021, que puede ser un "rebote sustancial si se contiene el avance del virus en todas partes", tomando medidas de prevención de liquidez y solvencia.

Respecto de la ayuda que pidieron los países, dijo: "Nunca habíamos tenido tantas solicitudes al mismo tiempo".

"Será tremendo el impacto negativo en lo económico y será mucho mayor en el futuro", alertó.

Anunció que el FMI está "movilizando un billón de dólares de nuestra capacidad de préstamo para los países miembros".

Fuentes del FMI citadas por Clarín señalaron que la Argentina no solicitó ayuda, aunque podría pedir que se libere el último tramo del préstamo de US$ 57.000 millones otorgado durante la gestión de Mauricio Macri, y que había quedado congelado. Serían US$ 5.400 millones de inmediato que el nuevo gobierno rechazó que sea enviado, para no aumentar la deuda con el organismo.