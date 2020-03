Juventud Antoniana analiza el futuro

Genera mucha inquietud en la dirigencia la suspensión del fútbol por la pandemia del coronavirus, especialmente en aquellos clubes salteños que compiten en el torneo Regional Federal Amateur y entre ellos Juventud Antoniana.

El presidente del club santo, Gustavo Klix, al ser consultado sobre el pedido que realizó a los socios, allegados e hinchas por una ayuda económica para hacer frente el pago al plantel y empleados, no encontró una respuesta alentadora. “Mirá, para ser franco existe una incertidumbre hasta cuándo se va a extender todo esto. En menor o mayor medida se produjo una paralización muy grande y en materia de insumo, el 90% de la población vive el día a día. Por ahí los recursos de las personas lo van a ir administrando, guardando, para afrontar las situaciones básicas como la compra de alimentos y remedios. Entonces es poco probable la ayuda que se pueda brindar a Juventud, en este sentido. De todas formas, el plantel sigue entrenando muy profesionalmente, a conciencia y siempre hablo con Adrián (Cuadrado). Pero la realidad indica que si el problema de salud se sigue prolongando, hay que ver las decisiones que vamos a tomar con los empleados, el cuerpo técnico y los jugadores”, manifestó Gustavo Klix.

El dirigente del club santo al profundizar sus conceptos de la falta de certeza sobre el cuadro que se vive por la pandemia del coronavirus y que también golpeó fuertemente al fútbol, declaró: “No hay nada que se compare con la salud de las personas, pero el aspecto económico es importante en una sociedad consumista como la nuestra y no generar recursos ya provoca una preocupación. Por eso digo que vamos a esperar unos días y si no nos sentaremos con el resto de la mesa directiva, que al no tener ingresos, debemos ver cómo seguimos con todo esto”.

En cuanto al avance que hubo sobre las decisiones que tomó Juventud Antoniana, al ofrecer a las autoridades provinciales el predio del club ante el avance de una situación tan complicada, Klix expuso: “Efectivamente, está todo a disposición para lo que haga falta. Ya hablé con las autoridades y después quedó como nexo Fernando Barbarán, miembro de la comisión directiva y quien trabaja en la Cruz Roja y está al tanto de las necesidades básicas, ante una situación de crisis y riesgo. Es el encargado de llevar adelante el plan de trabajo y de dar forma al ofrecimiento que hicimos y de acondicionar los locales, que por el momento no fue necesario, pero hay que estar atentos”.

Por último Klix reconoció que en este tiempo por el tema de salud lo importante para el club antoniano resulta la comunicación “en forma permanente vía online para concientizar a la sociedad salteña a través del departamento de prensa. De tomar las cosas con calma para no producir caos. De la responsabilidad que significa el cuidado de cada uno y de cumplir con las normas establecidas por las autoridades. Todo esto nos enseña a dejar de lado el egoísmo y de ser solidarios”.