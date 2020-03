Es falso que personal del Instituto Malbrán aseguró que “en estas 2 semanas será el pico de infectados”

Circula una cadena falsa por Whatsapp, supuestamente atribuida al “personal que trabaja en el Instituto Dr. Malbran y quiere que se difunda a toda la gente”, que asegura que “a partir de mañana no salgas para nada de casa ni para ir por el pan, si podés congelar, porque empieza lo PEOR: se cumple la fecha de incubación y empezarán a salir muchos positivos y se puede contagiar mucha gente así que es muy importante quedarse en casa y no relacionarse con nadie” (sic). Y continúa:

“Del 23 de marzo al 3 de Abril debemos Cuidarnos ya que estaremos en pleno pico del virus; son dos semanas, normalmente en esas dos semanas van a aparecer todos los infectados luego hay dos semanas como de calma y ya luego dos semanas donde disminuyen.

Chequeado confirmó con el Ministerio de Salud y el Instituto Malbrán que este mensaje no salió del organismo y que el contenido que se viralizó “no se está manejando desde el Ministerio de Salud de la Nación, como así tampoco desde la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Malbrán”. Además, 2 infectólogos desmintieron parte de los mensajes que circulan en la cadena.

“Estamos en el sexto día de la cuarentena obligatoria, todos los casos que estamos viendo pertenecen a gente que se contagió hace por lo menos 7 días atrás, o más, teniendo en cuenta que el periodo de incubación va de 2 a 14 días. Entonces los efectos de la cuarentena obligatoria recién se van a empezar a ver en los próximos 7 o 10 días”, explicó a Chequeado Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).



Cahn agregó que, sin embargo, “es muy difícil saber en qué momento va a ser el pico de los casos porque ahora también se descentralizó el diagnóstico, entonces las pruebas ya no se hacen solamente en el Instituto Malbrán sino también a nivel privado, con kits de PCR que están validados y a través de 35 laboratorios en todo el país, lo que va a permitir diagnosticar a más gente”.

En la misma línea, Omar Sued, infectólogo miembro de la Fundación Huésped, sostuvo a este medio que no existe “ninguna evidencia de que estemos en el pico” del virus. “La fecha de incubación no es un fenómeno en toda la población, eso depende de cuándo se expone cada uno”, agregó el especialista, que precisó que “la gente no se enferma toda de golpe sino en forma continua”.

Sued sí rescató una parte del falso comunicado: “Es muy importante quedarse en casa y no relacionarse con nadie”.

Por último, “lo importante (en esta pandemia) no es cuántos casos tenemos en total, sino en cuánto tiempo. Cuando hablamos de aplanar la curva es evitar que todos los casos aparezcan juntos en poco tiempo porque si esto sucede no hay ningún sistema de salud que pueda hacer frente a eso, ni en la Argentina ni en otra parte del mundo. Lo importante es que los casos se vayan repartiendo en el tiempo”, explica Cahn.

FUENTE: CHEQUEADO.COM