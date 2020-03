La Cámara Argentina de Comercio pide créditos a tasa 0 % para que las empresas paguen sueldos

“En cinco días tenemos que enfrentar el pago de sueldo y la solución no es tan compleja. Nosotros estamos planteando créditos a tasa cero para poder atender no solo la problemática salarial sino la problemática de los cheques que fueron emitidos a los proveedores”, dijo Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio.

Tiempo de crisis y pandemia. La Cámara Argentina de Comercio destacó la importancia de muchas medidas tomadas por el Gobierno nacional ante el avance del coronavirus en el país, pero advirtió ante la reapertura del clearing bancario que se podría ver afectado ante la falta de actividad de hasta un 70 por ciento de las empresas.

“En cinco días tenemos que enfrentar el pago de sueldo y la solución no es tan compleja. Nosotros estamos planteando créditos a tasa cero para poder atender no solo la problemática salarial sino la problemática de los cheques que fueron emitidos a los proveedores”, dijo Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio.

“Se habilitó el clearing pero ese clearing tiene dos versiones: en una están los que tienen los cheques en cartera y lo pueden depositar; pero también están los que emitieron esos cheques, que en muchos casos no lo pueden cubrir, entonces el BCRA les dice que ‘se queden tranquilos, no le vamos a cobrar multas, no le vamos a informar pero le devolvemos el cheque’, lo que le esta diciendo es que se corto la cadena de pago y eso es lo que debemos evitar”, señaló Grinman.

Y agregó: “Lo que tendría que haber dicho es que ‘ordenamos a los instituciones financieras que atiendan a costo cero los cheques en un descubierto especial y que después el empresario lo vaya pagando a medida que vaya retomando sus actividades”.

Mientras la Argentina atraviesa una cuarentena que podría extenderse hasta pasada Semana Santa, Grinman señaló: “Esta es una situación que no la preveíamos, el mundo no estaba preparado, nosotros tampoco. Pero hay que rescatar que el Gobierno nacional actuaron rápidamente. Hay que reconocer que la Argentina es uno de los pocos países del mundo y creo que el único latinoamericano que actuó con esta rapidez y tomó estas medidas adecuadas en lo sanitario”.

“La importancia de privilegiar la salud, la vida de los argentinos, es un tema que no se discute y es la prioridad número uno. El tema es que hay que salvar vida cuando se pueda pero hay que asegurar que en el proceso no se destruya la economía. Nosotros acompañamos todas las medidas del Gobierno nacional, pero también estamos reclamando otro tipo de medidas para salvaguardar el entramado económico y productivo de nuestro sector para el día después. En algún momento esta pandemia va a finalizar y el día después tiene que reactivarse el país. Y para reactivar el país de la mejor manera tenemos que preservar la salud y la vida de todos los comercios y todos los sectores empresariales”, declaró en una entrevista con Jorge Lanata.



“Lo más peligroso que tenemos es el riego de una depresión y no nos debe asustar el riesgo de una inflación que en la Argentina tenemos una enorme experiencia de sobrevivir con inflación, lo que no tenemos es experiencia es vivir con empresas cerradas. En la Cámara tenemos cálculos de la cantidad de actividades cerradas: las exceptuadas son un 30 por ciento, las cerradas un 70 por ciento; y ese 70 por ciento explica casi 2.8 millones de asalariados. Imaginate si el 5 por ciento de esa empresa quiebra, estamos hablando de 125.000 nuevo desocupados que se suman a los que ya tenemos, es terrible, porque el Gobierno los va a tener que asistir el día después. Lo que nosotros estamos pidiendo es que seamos previsores y tomemos las medidas antes y evitemos que esto suceda”, declaró el secretario de la Cámara.



Preguntado sobre cuánto tiempo podría sobrevivir una empresa durante el tiempo de la cuarentena, el panorama, según Grinman, no es muy alentador: “Depende de la actividad: la gastronomía puede estar 15 días sin flujo de caja, pero luego quiebra. Hay otras actividades que pueden durar 30 días. Los real estate al igual que servicios informáticos pueden durar hasta 45 días. Y si a esto lo sumas que la actividad viene castigada desde hace muchos años nos encontramos en una tremenda vulnerabilidad económica: se podría decir que es la tormenta perfecta. Por eso insistimos con la tasa cero”, dijo.