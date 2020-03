Orihuela, el tenista salteño varado en los Estados Unidos

Alejandro Orihuela es un tenista salteño de 23 años que se encuentra en cuarentena en los Estados Unidos, más precisamente en Arkansas City, estado de Kansas, donde estudia psicología en la Universidad de Cowley College y además recibe una beca deportiva.

Debido a la propagación del coranavirus, Orihuela no pudo volver a la Argentina ya que no obtuvo respuestas a la hora de emprender el regreso, tanto de las aerolíneas como del estado argentino.

“Si bien no me dieron soluciones al principio, por suerte el consulado habló con la gente de la universidad para volver unos días a Argentina y resolver que voy a hacer. Acá esta todo cerrado, es difícil, estoy bien abastecido fuera del campus. La gente de la universidad me da comida todos los días y yo tomo las precauciones necesarias. No sé hasta cuando estaré así, acá (en la universidad) no queda nadie, no hay ningún estudiante, los profesores no trabajan por esta situación”, sostuvo el joven tenista quien continuó agradeciendo a la Universidad de Cowley: “La gente de la universidad lo hacen por mi. Primero estaba en Nueva York, donde fui en una especie de vacaciones, había zafado al principio ya que hoy es la ciudad de más riesgo. Primero no me permitían volverme, eso se fue extendiendo, desde la universidad primero me dijeron que no podían buscarme y es entendible, acá esas ordenes del gobierno se respetan pero después pudieron hacer que regrese a la universidad”.

El salteño se encuentra desde agosto del año pasado en los Estados Unidos pero en este tiempo también había vuelto a la Argentina para estar con sus familiares.

Llegué a Arkansas City, en agosto del año pasado volví a Argentina en las vacaciones y desde el 16 enero que estoy acá. Al principio acá había gente, pero cuando volví de Nueva York ya no había nadie, estaba prácticamente en bolas, gasté mucha plata y encima acá está todo cerrado. La gente de la universidad me trae lo esencial y realmente sin ellos no sé que haría”, remarcó Orihuela.

Con respecto a la situación que le tocó vivir antes que se extienda esta pandemia, Alejandro Orihuela puntualizó: “Había llamado mucho antes que esto ocurra al consulado pro el tema de la repatriación. Lo mismo para las aerolíneas porque yo tenía pasaje de regreso a Argentina para mayo y lo mismo me cobraron el pasaje. Rellené el formulario, nunca me respondieron desde el consulado, hablé al whatsapp de Aerolíneas Argentinas y no me respondieron más. El consulado tampoco solo me dijeron que tenían mucha demanda. Me llamaron de Infobae, de Clarín para que les comente mi situación y siempre dejé en claro que yo no vine de vacaciones, vine a estudiar”.

Con respecto a la comunicación con sus familiares, el tenista dejó en claro que tiene contacto todos los días mediante internet.

“Todo el tiempo estoy en comunicación con mis padres, son un gran apoyo psicológico para mi en este momento porque también mi cabeza piensa por la inseguridad de saber hasta cuando me van a bancar en la universidad. Tengo un beca deportiva pero ya terminó todo, solo se quedó gente a trabajar por mi”.

Por último, además de haberle agradecido a la Universidad de Cowley College, expresó su reconocimiento para la gente que se encuentra en Argentina brindado el apoyo necesario.

“A toda mi familia, a mi familia del sur y del centro del país, quienes intentaron darme una mano. Al presidente de la Asociación Salteña de Tenis, mi entrenador de Salta, Fernando Siles, a mi preparador físico, Tomás Armella. La verdad que me ayudaron bastante, sobre todo económicamente, al grupo de tenis que me brindaron el apoyo psicológico que necesitaba en estos días”.

Sin lugar a dudas que el salteño vive días de incertidumbre en cuanto al futuro que le depara en los próximos días, mientras tanto sigue en su “bunker” en la Universidad de Cowley en Arkansas donde la buena obra de los trabajadores de la universidad están haciendo que los días no sean tan complicados para el tenista Alejandro Orihuela.