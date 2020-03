Sáenz: "Que la historia nos juzgue por haber hecho cosas de más"

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, entregó ayer una ambulancia de alta complejidad y recorrió la ampliación del hospital Del Carmen de Metán.

"Estoy visitando Metán y Rosario de la Frontera, viendo las instalaciones para observar cómo nos vamos preparando para lo que puede venir. Espero que Dios nos ayude y que no sea tanto", dijo el mandatario a El Tribuno.

Destacó que una de las necesidades del hospital metanense era una ambulancia. "Por eso estamos entregando una de alta complejidad, porque es un nosocomio de cabecera y acá estamos cumpliendo", señaló Sáenz.

El gobernador estuvo acompañado por la ministra de Salud, Josefina Medrano, el intendente de Metán, José María Issa, y la gerente del hospital Del Carmen, Annavella Balbuena, entre otras autoridades provinciales y del departamento Metán.

La ampliación

Actualmente se está ejecutando una obra de ampliación en el hospital metanense, que incluirá un área de esterilización, un lavadero, una morgue nueva, que es muy necesaria, y se van a instalar los denominados equipos de gas en sangre.

En una etapa anterior se construyeron una guardia de pediatría, una farmacia, una recepción, consultorios y quirófanos, entre otros sectores.

El proyecto permite que las ampliaciones estén conectadas con el viejo edificio del hospital Del Carmen.

"En este hospital se va a seguir haciendo la ampliación, mientras tanto nos estamos ocupando de este tema (coronavirus) que es lo urgente", destacó el gobernador Sáenz.

Un solo respirador

El hospital Del Carmen cuenta con dos respiradores, de los cuales solamente uno podrá ser destinado para tratar a posibles pacientes con coronavirus, debido a que el otro equipo es para las urgencias.

Por lo tanto en el nosocomio solamente habrá un respirador disponible para los más de 40.000 habitantes que tiene la localidad del sur provincial.

"Con el tema de los respiradores ustedes saben que habíamos adquirido 120, pero Nación decidió concentrarlos para irlos distribuyendo de acuerdo a las necesidades que tenga cada provincia. Igualmente estamos haciendo otras gestiones para obtener más equipos", remarcó el mandatario provincial.

La única "vacuna"

Con respecto a la falta de cumplimiento de la cuarentena que se observa en mayor proporción en localidades del interior como Metán, Sáenz opinó: "Acá hay mucha gente que está haciendo un sacrificio enorme, como los que trabajan en el sistema de salud y en la seguridad, quienes exponen todos los días sus vidas para cuidarnos a nosotros".

Agregó: "Pero hay muchos que no entienden que el aislamiento es fundamental y es la única vacuna que hoy se ha encontrado en los países del primer mundo como para detener el virus y poder tener la menor cantidad de infectados".

El gobernador destacó que Salta es una de las provincias que mayor cantidad de gente ha demorado y multado por no cumplir con el aislamiento obligatorio. "Y lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que las personas que se quedan en sus casas también están haciendo un sacrificio y no se puede entender que haya irresponsables que no se den cuenta de la situación por la que estamos atravesando", dijo Sáenz.

En Metán se han instalado camas en el complejo deportivo municipal donde funcionará un centro de aislamiento y tratamiento para posibles casos de coronavirus de mediana y baja complejidad, en coordinación con el hospital Del Carmen, que se encargará de los pacientes más delicados. Lo mismo se está haciendo en Salta capital y en otras localidades del interior de la provincia.

"Siempre es mejor prevenir que curar, que la historia nos juzgue por haber hecho cosas de más y no por no haber hecho lo suficiente", concluyó el gobernador.