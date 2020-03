Proponen que futbolistas piensen en positivo durante el aislamiento

El pensamiento positivo y la fortaleza anímica para enfrentar la incertidumbre en relación con la vuelta del fútbol forman parte de las propuestas que psicólogos y especialistas formularon ayer a los planteles de todas las categorías en el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

El médico psiquiatra y psicólogo Jorge Rocco admitió que “la situación por la que se está atravesando es nueva y totalmente atípica y los jugadores de fútbol no están al margen de eso”, por lo que enfrentan el desafío de templarse mentalmente para superar el parate sin perder la condición física.

Rocco, de una extensa experiencia en clubes como San Lorenzo, Racing Club, Lanús, Talleres de Córdoba y Nueva Chicago, entre otros, explicó que “en este tiempo el jugador necesita desarrollar un pensamiento positivo, que no quiere decir que niegue la realidad, sino que desarrolle fortalezas ante la incertidumbre de lo que vendrá” en su profesión.

El especialista añadió que “si el jugador puede organizarse un horario de trabajo, vincularse con la familia por más tiempo del que pasa diariamente y puede generarse tareas en la casa; va a fortalecerse y tendrá una actitud positiva ante lo que le toca vivir encerrado”.

“La realidad es una actitud mental, por eso, ante un mismo hecho doloroso o incierto, las personas tienen distintas formas de afrontarla; pero seguro que los que salen a flote son aquellos que construyen una actitud positiva” subrayó.

El médico recordó una frase de Victor Frank (un prisionero del campo de exterminio de Auschwitz) que enseñaba: “Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás elegir la actitud con la cual afrontarla”.

Finalmente Rocco propuso a los futbolistas “seguir mirando el medio vaso lleno y no pensar en lo que pasó ni en lo que vendrá, sino estar en el aquí y ahora”.

Por su parte, el psicólogo de Vélez, Hernán Diorio, aseguró que desde su disciplina “se puede acercar a los futbolistas las herramientas que les permitan aprovechar este tiempo de cuarentena, que parece tiempo perdido y no lo tiene que ser”. Diorio exhortó a los jugadores del club de Liniers a “cumplir con la rutina que le dio el preparador físico, pero también a tener y contar con actividades que le puedan dar nuevos conocimientos y le generen un crecimiento”.

Por su lado, Juan Pablo Skreka, psicólogo del plantel profesional de Ferro, que milita en la Primera Nacional, sostuvo que “ante esta pausa obligada en el fútbol y la necesidad de estar en aislamiento, los jugadores deben aprovechar para afianzar los vínculos familiares”.

“Es una situación atípica para todos y también para un futbolista que vive entrenando en la semana, jugando el fin de semana y que hoy se enfrenta a algo nuevo e incierto”, asumió.