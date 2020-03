Boca, en contra de la modificación de los descenso

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, aseguró que se opone a la modificación de los descensos en el actual torneo de la Superliga.

“No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de camino. De ninguna forma podemos avalarlo. No estamos de acuerdo con que se modifiquen los descensos”, afirmó el presidente de Boca.

El mandatario xeneize indicó que el torneo “debe respetarse” y señaló que en la reunión de Comité Ejecutivo, Boca dará su voto negativo a la medida, llegado el caso en que se la quiera votar.

Ameal también había criticado la conformación de la Superliga, pero en ese sentido se alinearía con lo que la propia AFA impulsa para la próxima temporada.

La AFA impulsa derogar uno de los tres descensos dispuestos para este presente torneo de la Superliga, y en su lugar reemplazarlo por una Promoción, entre el anteúltimo en los promedios y el perdedor de la final de la Primera Nacional.

Boca no tiene aún representatividad en la AFA, dado que el anterior presidente Daniel Angelici aún no renunció a su cargo en la casa matriz del fútbol argentino, en representación del xeneize.