La Liga resuelve si suma a Boulogne Sur Mer

El club Boulogne Sur Mer solicitó su inclusión para participar en los torneos que organiza la Liga Salteña de Fútbol. El presidente de la Liga, Sergio Chibán, se refirió sobre la inquietud y la posibilidad de sumar otro club a los torneos de la Liga. “El club está avanzando con todo lo necesario, ahora hay un impasse a raíz de que no tienen el cercado del campo de juego. Ellos tienen distintas reuniones que hacer esta semana para ver cual sería el compromiso formal, que son los requisitos que tienen que tener para incorporarse. Después el requisito económico y deportivo ya lo tienen aceptado; primero están en conocimiento de los requisitos económico y deportivo, y están dispuesto a asumirlos”, explicó Sergio Chibán sobre el tema.

Están dadas las condiciones para que Boulogne Sur Mer comience a jugar en esta temporada. Chibán manifestó que “la intención es que empiecen este año. Y lo debemos resolver antes de este lunes. Entonces ellos nos tienen que acercar toda la documentación respaldatoria, todo lo que hay que cumplir y con eso estarían en condiciones de arrancar”.

Sobre el surgimiento de nuevos clubes, Sergio Chibán aclaró: “La verdad que a nosotros nos gustaría tener muchos clubes, pero hay que ver el tema de la infraestructura, porque no es decir bueno que vengan varios, porque no hay infraestructura para sostener tantos equipos. Esto lo venimos hablando desde hace un año, con el tema del fútbol infantil fueron avanzando. Ellos van a participar sin ningún tipo de subsidios en los primeros años, porque si no seriamos injustos con los clubes que hace tiempo ya están incorporados. Y esto es una cuestión de percepción. Fui viendo la evolución día a día. Y cuando llegamos a la parte económica y en lo deportivo porque hay que tener 9 divisiones obligatorias, más lo que significa económicamente todo lo que demanda el fútbol organizado, la presidenta me dio su palabra y compromiso de que esto está absolutamente resuelto, con lo cual no habría demasiado inconvenientes, lo único sería el tema del estadio. Pero, bueno, también Villa Primavera ingreso si tener un estadio, pero tampoco la Liga puede estar abierta para muchos porque se puede producir un cuello de botella que nos limite en el algún momento. Por mí yo tendría más de 20 equipos compitiendo en el torneo, porque tendríamos una plaza más en el torneo Regional Federal Amateur. Vamos a ir estudiando paso a paso, no es un tema para resolver rápidamente, sí están avanzadas la gestiones con este club”.

Chibán adelantó las fechas de inicios de los torneos: “A mediados de marzo van a comenzar los infantiles, a mediados de abril las inferiores y a fines del mismo mes la primera”.

El presidente de la Liga habló luego del esfuerzo que demanda la organización de los diferentes torneos. “Lo que pasa es que pesar de, lo digo siempre a pesar de, porque esto no es una situación que se dé en ninguna liga del país de subsidiar los torneos de liga; al revés, las ligas son subsidiadas por sus clubes y quienes son los que la mantienen. En este caso se produce un hecho excepcional que la Liga subsidie a varios ítems y a los infantiles en su totalidad, sino que los chicos para jugar al fútbol, desde los 11 hasta los 18 o 19 años, el club no paga ningún peso, ni de ambulancia ni cuota social ni cuota a la AFA ni árbitro ni policía, todo es subsidiado por la Liga y es una buena suma de dinero. Y en primera ayudamos a los clubes que no tienen recaudación a solventar sus gastos por la crisis económica”.

La reflexión de Sergio Chibán fue la siguiente: “Pero soy un convencido que eso en el tiempo tiene que tender a desaparecer. No es el momento pero tenemos que empezar a pensar que cada club para jugar en los torneos organizados por la Liga va a tener que buscar sus propios recursos”.

Reunión del Consejo Federal en Salta

El 3 de abril dirigentes del Consejo Federal del Fútbol Argentino, encabezados por su presidente Pablo Toviggino, mantendrán en Salta la primera reunión de representantes del interior. Se prevé la presencia del presidente de AFA, Chiqui Tapia.

“Después de 5 años se hará esta reunión en Salta. Contamos con la infraestructura suficiente para albergar a 25 personas de afuera, ventaja que tenemos sobre otras ligas”, expresó Sergio Chibán.