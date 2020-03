Feroz tornado en EE.UU.: al menos 5 muertos y 40 edificios derrumbados en Nashville

Estados Unidos. Un tornado que azotó a Nashville en la madrugada de hoy dejó cinco muertos, decenas de heridos y al menos 40 edificios derrumbados, según las autoridades. El fenómeno disparó las sirenas de advertencia y ha dañado hogares y edificios, según funcionarios e informes.

"Hemos solicitado ayuda mutua de agencias aliadas. Continuamos buscando heridos. Quédense en casa si pueden. Esté atento a las líneas eléctricas caídas", tuiteó el departamento de policía.

El tornado fue visto al noroeste del centro de Nashville y sacudió partes de la ciudad, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las áreas más afectadas fueron Mount Juliet y Lebanon, señaló Faith Borden, meteoróloga de la oficina del servicio meteorológico de Nashville, en una entrevista telefónica con NBC News.

La policía de Nashville dijo que había múltiples edificios con daños, principalmente en los recintos del centro y este. "Los servicios de emergencia están trabajando para garantizar que las personas puedan salir y asegurar las áreas", confirmó la policía.

La oficina del sheriff en el condado de Wilson, que es donde se encuentran Mount Juliet y Lebanon, reportó "daños extensos a muchas casas y peligros en las carreteras". News Channel 5, filial local de CBS, publicó fotos de líneas eléctricas caídas y edificios dañados en el este de Nashville.

La calle principal en el este de Nashville estaba cerrada a la 1:30 a.m. y cubierta de árboles quebrados y otros escombros y parte de un edificio también se había derrumbado en la carretera, informó el periódico The Tennessean de Nashville.

El tornado fue visto en el área de Nashville alrededor de las 12:30 a.m. Se emitieron advertencias para que las personas se cubrieran mientras la tormenta avanzaba hacia el este.

El distrito dijo que todos los centros de votación en las escuelas estarían abiertos a menos que se indique lo contrario. Tennessee es uno de los 14 estados que votarán este supermartes.

El Servicio Meteorológico Nacional había dicho el lunes por la tarde que partes de Tennessee tenían un riesgo elevado de tormentas eléctricas severas. Tornado observa partes del medio de Tennessee el martes temprano.

