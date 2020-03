Inmobiliarias piden volver a trabajar a partir del 13

La cuarentena obligatoria fijada hasta el próximo 12 de abril luego se iría levantando de forma progresiva, según palabras del mismo Presidente de la Nación, camino que también seguiría la Provincia de Salta, he aquí que el sector inmobiliario local levanta la mano y plantea que le urge volver a trabajar a partir del día 13 para poder ellos cumplir con sus pagos también. Solicitan que se establezca un protocolo sanitario ante posibles casos de coronavirus. "Nosotros no queremos torcer ninguna norma, en el esquema inmobiliario aguantar hasta el 13 se puede, si bien los vencimientos son al 10, tres días más no pasa nada; estamos hablando con nuestros inquilinos, propietarios, consorcistas de no cobrar intereses", manifestó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, Juan Biella.

Los profesionales inmobiliarios están trabajando por teléfono todo lo que pueden, pero llega un momento en que deben "salir y cobrar, salir y pagar, no hay otra forma", señaló Biella. Agregó: "Por eso estamos solicitando vencida la cuarentena ser uno de los sectores que pueda volver a trabajar con un protocolo sanitario y poner el país en marcha".

El titular de la Cámara Inmobiliaria advirtió que la situación los ha golpeado muchísimo, al igual que a los profesionales en general, en especial a los vinculados con el desarrollo inmobiliario: arquitectos, ingenieros y constructores. "Se nos vencen las facturas y hay que pagarlas porque a nosotros sí nos cortan los servicios: la luz, el gas, internet. No hemos recibido ningún beneficio, tampoco lo hemos pedido, nos gusta ir a trabajar", dijo.

La medida de congelamiento de alquileres por 180 días a Biella y sus representados les parece "excelente". Incluso contó que es algo que su sector a nivel nacional venía planteando. "Para un contrato vencido una prórroga de seis meses con el mismo alquiler nos parece excelente, lo mismo en el caso de un contrato vigente, no actualizarlo y prorratear después", señaló, aclarando que "la obligación de pago está", es decir, congelar no es "no pagar".

Respecto de las actualizaciones que debían hacerse en estos seis meses, especificó que eran del 15%, pero ahora con la medida nacional el alquiler que se pagó hasta el 31 de marzo es el alquiler que se va a seguir pagando. "Esos 15% que se tendrían que subir a lo largo de estos seis meses no se van a subir ahora, se van a prorratear después en 3, 4 o 5 meses. Va a ser cuestión de dialogar caso por caso, todo es negociable", afirmó el empresario.

Recordó que desde hace dos años los propietarios vienen con una caída en la rentabilidad del 0,5 al 0,28 anual, que las actualizaciones de los alquileres se realizaron por debajo de la línea de inflación y de salarios. "Los propietarios no tienen problema de poner el pecho a las balas, son conscientes, muchos me llamaron y me dijeron: si se demoran no le cobre mora, si está complicado no le cobre estos 10 días. Todos han tenido actitudes nobles, lo que no quieren es que se corte la cadena de pago, ellos quieren conservar al buen inquilino", agregó Juan Biella.

Consultado sobre estimaciones de la pérdida del sector, respondió: "Es del 100% porque no hemos podido trabajar, no hay forma, solo los inmobiliarios somos 400 y cada uno tendría que generar un mínimo de subsistencia de 100 mil pesos por mes".

Esto se traduce aproximadamente en 40 millones de pesos en casi un mes que es lo que va a durar la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19 hasta ahora.