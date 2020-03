Canepa dijo que no hay resolución sobre la suspensión de vacaciones de invierno

El ministro de Educación dijo también que no se puede realizar una calificación porque no están dadas las posibilidades de acreditar conocimiento. “Ese se verá cuando vuelvan las clases”.

El ministro de Educación Matías Canepa ofreció hoy una conferencia de prensa para informar sobre cómo se vienen aplicando las medidas en materia educativa ante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Remarcó que no estamos en vacaciones y que la idea es brindar herramientas para toda la familia. “La idea es no agobiar sino brindar mecanismos online y cuadernillos que permitan en esta situación excepcional tener un aprendizaje”. Dijo también que los docentes están trabajando tanto en redes sociales mails,y través de WhatsApp para enviar contenido.



Dentro de este escenario, agregó que: “En este período hay un acompañamiento a la trayectoria, pero de ningún modo hay una calificación de lo que se está trabajando. Eso se verá cuando vuelvan las clases presenciales. La idea es acompañar con ayuda al máximo, pero la calificación no se puede hacer en estos momentos porque no están dadas las posibilidades de acreditar conocimiento”.

Sobre la suspensión de las vacaciones de invierno, el ministro de Salud dijo que: “Hoy por hoy no hay resolución sobre suspención de las vacaciones de invierno. Es importante la definición de como se recuperarán los contenidos, en muchos casos serán totales pero todo eso se definirá más adelante. No hay ninguna definición tomada en este momento.