Estudiantes recortará los sueldos en forma escalonada y solidaria

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, anunció ayer que comenzará a implementar recortes salariales en sus jugadores de Primera División en forma “escalonada y solidaria”, para poder afrontar el pago de los empleados del club, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.

Según contó Verón, ya habló con los referentes del plantel profesional para explicarles que es una medida necesaria e inevitable ante el cierre preventivo del club platense.

En declaraciones al portal del canal Todo Noticias, el presidente reconoció que telefónicamente ya se comunicó con el arquero Mariano Andujar, Gastón Fernández, Javier Mascherano y Jonathan Schunke, los más experimentados del plantel, para anunciarles la decisión.

“Le informamos a los jugadores que vamos a revisar caso por caso, no va a ser igual para todos. Tenemos que ser solidarios para poder mantener los pagos. Tenemos que tratar de llevarlo lo mejor posible, pero todos tienen que hacer un esfuerzo”, argumentó Verón.

La idea de la dirigencia de Estudiantes es hacer una escala de contratos como si fuera una piramide invertida: los que más cobran van a tener una mayor reducción y los que menos cobran probablemente no tengan ninguna.

“Estamos hablando y no vamos a tener problemas. Entienden bien el momento que estamos pasando y lo que viene, porque esto será largo”, agregó Verón.

De esta manera, el pincha será el primer club de la Superliga en aplicar un plan de emergencia, en tiempos en que las instituciones argentinas se debaten sobre cómo afrontar la crisis que vendrá.