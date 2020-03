Netflix y una selección de contenidos especiales por el Día Internacional de la Mujer

La plataforma Netflix y ONU Mujeres lanzaron “Porque ella vio”, una colección especial de series, documentales y películas de Netflix con motivo del Día Internacional de la Mujer. La colección, que estará disponible todo el año, fue seleccionada por creadoras y artistas de delante y detrás de cámara, entre ellas, Sophia Loren, Janet Mock, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Millie Bobby Brown, Laurie Nunn, Lana Condor, Petra Costa y Ava DuVernay.

"Esta colaboración se centra en aceptar el desafío de contar historias de mujeres y mostrarlas en toda su diversidad. Se trata de hacer visible lo invisible y de demostrar que la sociedad solo podrá prosperar si se representan e incluyen a las mujeres en la pantalla, detrás de cámara y en todas nuestras narrativas", compartió Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres.

La colección se ha creado para el Día Internacional de la Mujer, cuyo tema oficial este año es “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”, y pone el foco en las historias que han marcado a las mujeres que tanto inspiran. Estas series, películas y documentales —desde Inconcebible, Luna nera y Seguidores hasta Orange Is the New Black, Lionheart y Sex Education— han iniciado conversaciones importantes, y muchas veces difíciles, que han logrado desafiar la visión que se tiene del mundo.

“La verdadera democracia es vivir en un mundo donde cada persona está verdaderamente representada. Y, si nos observamos a fondo, podremos imaginar posibilidades infinitas para nosotras mismas y para las demás —afirmó la actriz Laverne Cox—. Orange Is the New Black es el primer proyecto en el que me sentí realmente empoderada como mujer gracias a la mujer al frente de la serie, Jenji Kohan, a todas las directoras, guionistas, productoras e integrantes femeninas del equipo técnico que ella apoyó, y también gracias a las historias que retrataban a mujeres diversas de una manera jamás vista hasta el momento. Esta serie generó un espacio y una plataforma para mí como mujer negra abiertamente trans que creó a su vez un lugar para que otras mujeres trans de todas las culturas pudieran ser vistas verdaderamente”.

La colección está disponible en Netflix.com/porqueellavio o buscando “Porque ella vio” en el buscador. Cada título de la colección tendrá la etiqueta “Selección del Día de la Mujer de...” para que se pueda identificar quién seleccionó cada historia. Además, se podrá elegir entre una selección de íconos de perfil “Porque ella vio” para homenajear a los personajes femeninos favoritos de la colección.

Igualdad e inclusión

“El cine y la televisión tienen el poder de reflejar y moldear la cultura popular, y por eso creo que es tan importante que más y más gente se vea representada en las historias —comentó la Dra. Stacy L. Smith, fundadora de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la USC—. Nuestra investigación ha demostrado que la inclusión detrás de cámara conduce a una mayor inclusión en la pantalla. Nos alienta que, el año pasado, un 20 por ciento de las películas originales de Netflix fueron dirigidas por mujeres y nos enorgullece destacar a estas creadoras en el Día Internacional de la Mujer. Aún nos queda un largo camino hacia la igualdad, pero esperamos que, al reconocer el talento femenino de todo el mundo, más mujeres se animen a contar sus historias y eleven esa cifra cada vez más”.

La colaboración de ONU Mujeres y Netflix en apoyo a la campaña Generación Igualdad llega en el vigésimo quinto aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, reconocida como un plan visionario a favor de los derechos de la mujer.

Fuente: La Voz del Interior