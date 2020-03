Primera jornada del Goga Gómez en Popeye

Desde hoy se jugará una nueva edición del torneo Goga Gómez de hockey sobre césped organizado por el club Popeye BC. Participarán equipos de primera división de damas y caballeros, elevando a 21 la suma total de clubes inscriptos.

En la rama femenina jugarán: Popeye A, Jockey (T), Halcones (zona A), Los Tarcos, Universitario RC Blanco, Popeye B (B), Tucumán Rugby, Jockey (S), Gimnasia B (C), Universitario RC Verde, Tigres y Mitre (D).

En tanto, en caballeros participarán: Popeye A, Halcones, El Carril (E), Mitre, Santa Cruz, Flamenco Hockey (F), Universitario Hockey, Cedehu y Popeye B (G).

Los partidos de hoy en damas serán: a las 19, Halcones vs. Popeye A y Jockey (S) vs. Gimnasia B; y a las 20.15, Mitre vs. Tigres y Universitario RC Blanco vs. Popeye B.

En caballeros jugarán: a las 21.30, Universitario Hockey vs. Popeye B y Halcones vs. Popeye A.