Salta Vóley quiere dar el batacazo en Rosario

Esta noche comenzará una nueva fase del Torneo Argentino de Clubes de Vóley, con los tres triangulares y el cuadrangular que determinarán los ocho mejores de la competencia. Las sedes de juego serán Formosa, Santa Fe, Rosario y San Juan.

Salta Vóley está dentro de esta nueva fase disputando su triangular en Rosario de Santa Fe, frente a Club Rosario, el anfitrión, y Once Unidos de Buenos Aires. El equipo que representa a la Asociación Salteña de Vóley se instaló ayer en horas de la noche en la ciudad sede y en las primeras horas de hoy realizará una práctica liviana antes de debutar en el triangular.

Los salteños enfrentarán desde las 21 de hoy a Club Rosario, el de mejor récord entre los tres participantes; mañana será el turno de jugar contra Once Unidos, a la misma hora, mientras que porteños y rosarinos cerrarán el triangular el próximo domingo.

En cada uno de los grupos se enfrentarán todos contra todos durante el viernes, sábado y domingo, y seguirán en carrera los dos mejores de cada una de las zonas.

Luego se conformarán dos nuevos cuadrangulares, de acuerdo a la posición y por ranking de primeros y segundos. Esta ronda previa a las semifinales se jugará entre el 19 y 22 de marzo próximo.

Salta Vóley accedió a esta instancia tras ocupar el cuarto puesto de la fase regular, en la que ganó dos de los ocho partidos que disputó; esos seis puntos le permitieron estar este fin de semana para enfrentar a Club Rosario, segundo en el grupo C con 10 puntos, y Once Unidos, tercero en la zona B con 12 unidades.

En los otros triangulares, Unión Vecinal Trinidad (UVT) de San Juan será local frente a Regatas de Corrientes y Vélez de Buenos Aires; en Santa Fe, Villa Dora recibirá a Tucumán de Gimnasia y Paracao de Entre Ríos.

En tanto, el cuadrangular tendrá a Policial de Formosa (el mejor equipo de la fase regular) como local, enfrentando a San Lorenzo de Buenos Aires, Instituto Pellegrini de Tucumán y Amuvoca de El Calafate.