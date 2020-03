“La mayoría de las obras que realiza Vialidad estaban paradas”

Recientemente designado al frente del distrito de Vialidad Nacional en la provincia, el exsubsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta evaluó junto a El Tribuno los principales objetivos que se trazó para esta etapa en el organismo nacional, en la que poner en marcha muchas obras que habían sido abandonadas será la prioridad.

A modo de balance de su gestión en la comuna acompañando al ahora gobernador Gustavo Sáenz, Agolio reconoce que “el de la Municipalidad fue un período intenso desde lo laboral, con mucho volumen de obra que me generó una satisfacción enorme. Fue un lindo desafío y ahora espero estar a la altura de esta nueva tarea”.

Agolio detalló que llegó a ese puesto “gracias a gestiones del gobernador Sáenz en Buenos Aires, a quien yo estoy muy agradecido porque siempre piensa en sumarme al equipo de trabajo”. Explicó además que tiene experiencia en cuanto a las tareas que se desarrollan en Vialidad “no solo por lo que hicimos en la Municipalidad, sino que anteriormente ya trabajé en situaciones similares a las que se ocupa Vialidad y ahora estamos para cumplir”.

Agolio asumió en medio de la temporada estival, cuando la agenda del organismo está marcada por las fuertes precipitaciones que, casi constantemente, están generando inconvenientes en las distintas rutas de la provincia: “Llevamos algunos días al frente del Distrito y, sin dudas, en los días de fuertes lluvias lo más importante es atacar los temas urgentes”.

“Las precipitaciones están siendo bastante intensas, pero se podría decir que es lo habitual en este período de lluvias”, reconoció.

¿Qué obras aparecen como las más importantes? Uno piensa en el anuncio del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, respecto de la ruta 51...

Sí, ese es el objetivo más inmediato. Las conversaciones están muy avanzadas con gente de Nación. Hay intensas gestiones por parte del gobernador (Gustavo Sáenz), por lo cual ese sería el primer objetivo. La idea es terminar la ruta 51 hasta el Paso de Sico, lo que sería cumplir con una deuda y un ambicioso sueño de todos los salteños, que desde hace muchísimos años escuchamos hablar de ese proyecto. La idea es completar todos los tramos hasta llegar a la frontera con Chile, lo que abriría una puerta al desarrollo, no solo turístico, sino de todos los sectores de la provincia.

¿Hay plazos para inicio de obra?

Esto fue llamado a licitación hace varios años, hay una empresa que está adjudicada. Pero nunca se dio inicio a la obra. Ahora hay una fuerte intención de Nación de retomar eso y habrá que analizar la situación jurídica y administrativa para ver cómo queda esa interrupción que hubo durante tantos años. Hay que actualizar precios, revisar si los proyectos que tienen cuatro o cinco años están actualizados. Sé que hubo un tendido de fibra óptica, que no estuvo contemplado en el proyecto originalmente, así que hay que rever algunas cuestiones.

Lo importante es que existe el apoyo incondicional de Nación, que quiere retomar esa obra cuánto antes, así que no nos queda más que acompañar ese esfuerzo de los gobiernos provincial y nacional para poner en funcionamiento esa licitación.

Hablando de deudas, la ruta 34 es una grande...

Tenemos en carpeta la 34, ya que el tramo que pasa por Salta está quedando atrasado con respecto a otras provincias y queremos ponernos en igualdad de condiciones. Los tramos más críticos son los que unen Rosario de la Frontera con Metán y el cruce de Güemes hasta el límite con Jujuy, realmente es caótico transitar por esos sectores.

Además, tenemos una ardua tarea de mantenimiento porque hay rutas con algún deterioro importante, por lo que las tareas de mantenimiento serán claves.

Los de Rosario de la Frontera - Metán y Güemes - límite con Jujuy son dos tramos muy esperados en Salta. ¿Hay alguna planificación o una certeza para ver cómo van a concretar estas obras?

El banco de proyectos que tiene el Distrito Salta es realmente muy bueno. Tenemos el proyecto para hacer doble vía desde Rosario de la Frontera a Metán y desde el cruce de Güemes al límite con Jujuy; hay que sentarse con Nación y ver la situación económica en que se encuentra y qué posibilidades hay de financiamiento. Después los proyectos siempre están y son muy buenos.

Siempre que se habla de las obras para estas rutas surge la polémica por saber si la traza finalmente va a ir por fuera de las ciudades para salvaguardar vidas o si se va a imponer el reclamo de los comerciantes, que exigen que no se modifique el trayecto. ¿Cómo resolverán esta situación?

Conocemos todas las posturas y creemos que se soluciona sentándose a dialogar. Primero, sentarse con Nación para saber si es viable el financiamiento.

El acceso a Salta está muy descuidado. ¿Hay algún proyecto para mantenimiento de este tramo? ¿Volver a concesionarlo no es una opción?

No, eso no está en estudio. Por lo menos nadie habló conmigo respecto de ese tema, ni siquiera sé si es una posibilidad. Lo que sí nos preocupa es algún deterioro que va teniendo la ruta y que hay que tenerlo en cuenta.

Sí, el deterioro está, pero también la falta de mantenimiento. Las malezas prácticamente invaden la cinta asfáltica...

Sí, también algunos hundimientos que hay. Es un tramo que tiene unos suelos complicados y cada vez se van notando más estos problemas y complican la transitabilidad.

La 50 es otra de las rutas en las que hay que trabajar...

Exacto, hay que terminar con esta ruta, que une Pichanal con Orán. Hay un puente sobre Yrigoyen que lo están terminando.

Además de estas obras, ¿cuáles son los objetivos que va a perseguir su gestión?

Tenemos paralizada la ruta 13, que está en el nordeste de la provincia, y hay que terminarla. Actualmente está en un 46,5% de avance y hay que hacer gestiones para que lleguen fondos y poder terminar esas obras. Tenemos licitados, a través de contratos Crema (contratos de recuperación y mantenimiento de largo plazo), que hay que volver a reflotarlos.

La mayoría de las obras que realiza Vialidad estaban absolutamente paradas y, en el corto y mediano plazo, hay que sentarse con la casa central de Vialidad Nacional y ver de retomar todas estas tareas.