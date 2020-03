Highton de Nolasco: “Tal vez se necesiten más juzgados federales porque se trabaja mucho"

La jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco opinó acerca del proyecto de ley para una reforma judicial que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández, que plantea, entre varias cosas, ampliar el número de jueces en el fuero federal. En ese sentido, la ministra aseguró que “tal vez se necesiten más juzgados" porque "se trabaja mucho”, aunque se abstuvo de profundizar más sobre el tema, ya que consideró que los cambios que se plantean aún se desconocen. Aseguró que el Poder Judicial podría necesitar reformas, pero aclaró: “Hay que ver cuáles son, si mejoran o no”.

“Las reformas judiciales todavía no están bien claras, hay generalidades, entonces no voy a decir nada. Reformas hacen falta, hay que ver si mejoran o no. Es relativo (la cantidad de tribunales federales). Lo que importa es la honestidad de los jueces”, dijo la magistrada en diálogo con Futurock.

No fue lo único a lo que hizo referencia. Highton de Nolasco habló de la polémica por las escuchas judiciales y aseguró que las filtraciones de los últimos años no fueron responsabilidad de la Corte Suprema. “Todo el sistema depende una organización interna. nosotros simplemente somos una última autoridad de aplicación. Lo que tenemos para garantizar es seriedad. Si alguna vez hubo una escucha filtrada no fue responsabilidad de la Corte. Me siento muy mal porque me parece que no corresponde, es desagradable”, señaló la vicepresidente del máximo tribunal de la Nación.

La jueza, que también es titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, alabó la política oficial en temas de género y dijo que “es muy importante” que se haya enviado al Congreso un proyecto “para legalizar el aborto”.

“Estoy muy contenta porque estamos en la semana de la mujer. Estamos haciendo muchas actividades. Ayer por ejemplo estuve en una actividad muy importante con el presidente de la Nación, allí en La Ballena (del CCK). Fue realmente interesante porque estaba el Ministros de Ciencia y Técnica, la ministra de la Mujer. Fue algo muy simpático. Había mucha gente”, contó la magistrada.

“He luchado tanto estos años por el género que al ver que está prosperando, me alegra. Este Gobierno favorece mucho la situación de la mujer, la diversidad. Me gusta, me pone muy contenta, feliz”, expresó. Nuevamente retomó el tema del aborto y una sobre una posible judicialización dijo: “Las cuestiones legislativas son legislativas, si hay un caso lo resolverá la Corte . La corte resuelve casos no leyes en marcha. La judicialización sólo ocurre cuando hay un caso. Una ley no se puede resolver en la Corte. Hay sistemas constitucionales que lo permiten. nuestro sistema no lo permite. Tiene que haber un caso”, aclaró.

FUENTE: INFOABE