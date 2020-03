Derrumbe de bonos y suba del riesgo país tras la reunión de los grandes fondos con Guzmán

Los bonos de la Argentina se derrumbaban hoy tras las reuniones mantenidas esta semana por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con representantes de los principales fondos de inversión acreedores del país, mientras que la Bolsa porteña caía 3,70%.

El malestar de los bonistas impactaba en una suba del 5,70% del riesgo país, a 2.486 puntos, aunque al mediodía había superado las 2.500 unidades.

En un mercado alterado por el impacto del coronavirus, inversores recibieron información de que los representantes de los mayores fondos de inversión habrían quedado disgustados con las primeras propuestas insinuadas por Guzmán en esos encuentros. Ante ese escenario, los bonos de la deuda en dólares caían más del 5% en Wall Street.

Directivos de los fondos Templeton, Pimco y Fidelity, entre otros, esperaban obtener más definiciones del gobierno, ante las presiones que vienen soportando de sus clientes para saber cuál es la quita que pretende la Argentina para una deuda que rondaría los US$ 70.000 millones.

Los fondos de inversión se llevaron también la impresión de que la renegociación de deuda podría extenderse más de lo previsto.

El riesgo país elaborado por JP Morgan volvía así a los altos niveles que no se veían desde las PASO.

El bono centenario cedía US$ 2,25, a US$ 38,41 y el bono 2027 retrocedía US$ 2,22, a US$ 40,96.

La semana próxima, según el cronograma que había difundido en su momento Guzmán, el Gobierno debería lanzar formalmente la oferta de reestructuración a los tenedores de bonos, aunque insistentes versiones indican que esa propuesta llegaría recién en la tercera semana de marzo.

Por la mañana se realizó una reunión del equipo económico para definir cuáles serán los bonos que entrarán en la reestructuración.