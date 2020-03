Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta de la historia, cumplió 83 años

Corría el año 1963 y la carrera espacial que marcó la mitad del siglo XX en medio de la Guerra Fría estaba en su momento de esplendor. Valentina Tereshkova fue elegida entre 400 voluntarias para convertirse en la primera mujer cosmonauta en conocer el espacio exterior.

En una entrevista con Russia Today al cumplirse el 50° aniversario del despegue de la nave Vostok 6, contaba que en ese momento lamentó mucho “no ser pintora”. “Esta belleza que se despliega ante ti cuando estás en la órbita, es difícil de imaginársela. Esos eran solo los primeros vuelos, todavía no podíamos ver este enorme panorama que se transmite ahora desde la Estación Espacial Internacional. Por eso las impresiones eran increíbles”, dijo.

Las autoridades soviéticas comenzaron a planear esta misión espacial protagonizada por una mujer poco después que Yuri Gagarin se convirtiera en la primera persona en viajar al espacio el 12 de abril de 1961. Era una nueva batalla en la disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

Cuando Tereshkova se dirigía a la rampa de lanzamiento dijo a sus familiares que iba a participar en una competencia de paracaidismo, un reflejo del secreto extremo que rodeaba el programa espacial en plena Guerra Fría.

Recién hace unos años la cosmonauta -que luego de viajar al espacio estudió ingeniería espacial- hizo público que, contrariamente a la versión oficial de la época, la misión de 1963 había tenido una falla técnica que pudo haberla dejado varada sin posibilidad de volver a la Tierra.

“Cuando la nave llegó a órbita, me di cuenta de que no podría regresar porque estaba programada para pasar a una órbita más alta en lugar de salir de ella”, contó Tereshkova en declaraciones al Canal 1. “Informé de la situación al control de la misión, me dijeron cómo cambiar los parámetros y todo salió bien”, completó.