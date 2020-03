Mal comienzo de Salta Vóley en Rosario

Salta Vóley no tuvo un buen debut en el triangular de la segunda fase del Torneo Argentino de Clubes de Vóley que se juega en Rosario. El equipo que representa a la Asociación Salteña de Vóley cayó anoche 3 a 0 frente a Club Rosario.

Los parciales de la derrota fueron 25-21, 25-18 y 25-18. Este resultado deja muy mal parado al equipo que dirige Juan Ulloa en su objetivo de clasificarse a la siguiente ronda. Para que eso suceda deberá vencer hoy a Once Unidos y esperar el cierre del triangular que será mañana, todo en Rosario. El partido entre salteños y marplatenses se desarrollará desde las 21.

Club Rosario prácticamente se aseguró un lugar entre los dos mejores del triangular y tiene un pie en la siguiente instancia. Lo contrario pasa con Salta Vóley, que ya depende de otros resultados para seguir en competencia.

Los salteños jugaron de igual a igual en el primer set que llegó a su momento de definición casi igualados, pero en el tramo final los locales aprovecharon los errores de la visita para ganar el parcial.

Salta Vóley no tuvo la misma intensidad en el segundo set, abundaron los errores que llevaron a Club Rosario sacar mayor ventaja en el marcador. El tercero fue en la misma tónica, el local aprovechó todo lo que se le presentaba en cancha para ganar el primero de sus dos partidos.

En otros resultados que se dieron ayer, San Lorenzo de Almagro venció 3 a 0 a Instituto Pellegrini de Tucumán; Policial de Formosa derrotó por el mismo marcador a Amuvoca de El Calafate, mientras que Unión Vecina Trinidad (UVT) superó a Regatas de Corrientes por 3 a 0.