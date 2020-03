Ruralistas dieron detalles sobre cómo serán los días de paro: no habrá piquetes

Uno de los integrantes de la Mesa de Enlace prometió que "no habrá cortes de rutas". A poco de comenzar la medida de fuerza la entidad no emitió un comunicado en conjunto.

El presidente de Coninagro, una de las entidades del campo que integra la Mesa de Enlace, aseguró que durante los cuatro días de paro que se realizará la semana próxima "no afectará al ciudadano en general" debido a que está garantizado el abastecimiento de productos en los mercados.

La medida de fuerza comenzará el lunes y se extenderá hasta el jueves en todo el país, y, de acuerdo a lo prometido por Carlos Iannizzotto, la suspensión total de actividades "no afecta al ciudadano en general, ya que "no habrá cortes de ruta y no hay ninguna instrucción para que los haya", aclaró en contacto con la radio Continental.

Con dos reuniones realizadas con el ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Basterra, la Mesa de Enlace todavía no se pronunció sobre las precisiones del paro.

No habrá piquetes

Pero tras varias horas de negociaciones internas entre los dirigentes agropecuarios, trascendió que se garantizará la libre circulación de transportes con alimentos y productos de consumo y no habrá controles de cargas, con lo cual se prevé que la canasta básica de alimentos no tendrá faltantes.

Sin embargo, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) Matías de Velazco, puntualizó que "en algún lugar puede que se junte gente en la ruta, pero lo decidirán los productores del lugar".

El dirigente, además, remarcó que "se va a evitar vender lo que es hacienda gorda y grano, y el viernes que viene se normalizará la comercialización ".

Los cuatro de días tendrá un "nivel de adhesión alto", auguró el secretario de Confederaciones Agrarias Argentinas (CRA), Pedro Apaolaza, y agregó: "Hemos conversado con el sector como el Mercado de Liniers, los acopios, entre otros y colaboran"

Apaoloza subrayó que "la exportación de granos está normalizando la actividad en estos días porque estuvo cerrado el registro de ventas externas", por lo que "están apurando la carga en los buques para cumplir con las obligaciones y no dejar operaciones pendientes para la semana próxima".

Con respecto a los cortes de ruta, expresó: "Esperamos un cese de comercialización con la gente tranquila en su casa sin salida a las rutas, con excepción de los autoconvocados que se encontrarán en las suficientes banquinas que hay de las inmediaciones de Expoagro el próximo martes y no tendrán que entorpecer el tránsito".

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina , aseveró: “Estamos en diálogo permanente con el ministro Luis Basterra, a quien valoro y rescató; vamos a seguir negociando, pero aún teniendo acercamientos, vamos a acompañar la medida. Nosotros adherimos al paro porque no teníamos claro los alcances de las compensaciones para una gran parte de los productores; fue todo muy precipitado”.

Fuente: Ambito Financiero