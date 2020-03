En el Día Internacional de la Mujer reivindican a lucha de Ana Fernández

Cinta Fernandez se llama el edificio del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta (CIF). En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ministerios Público Fiscal bautizó con ese nombre, tan simbólico para los salteños, al edificio en donde funciona uno de los instrumentos claves para la Justicia.

En el acto, donde participación autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo, se destacó el rol de la mujer en una sociedad "desigual" y se hizo hincapié en la necesidad de desarrollar políticas de Estado efectivas para reivindicar a la mujer y potenciar la lucha contra la violencia de género.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada expresó que, "hoy no es un día para festejar sino para reivindicar la lucha de las mujeres y entender por qué se da la misma. En Salta nos avergüenzan las cifras de femicidios y la violencia que tienen. Hoy es un día en el que debemos reflexionar y fundamentalmente tomar ejemplos. Ana Fernández es un ejemplo de lucha y en ella nos vamos a mirar", aseguró.

Villada agregó que es fundamental apelar a la conciencia como funcionarios públicos para cambiar un sistema que hasta el día de hoy no dio respuestas.

En el acto, en donde el procurador general Abel Cornejo pidió perdón a Ana Fernández por "el sufrimiento que el sistema le hizo pasar", se recordó el caso emblemático de Cinta que desencadenó en una larga lucha por parte de su madre para obtener justicia. "Voy a seguir peleando para obtener justicia para las familias que hoy la necesitan. Los hombres tienen que entender que las mujeres no somos objetos de posesión y que no, es no", indicó la madre y presidenta de la Fundación Cinta Fernández, Ana Fernández.

En la ocasión los presentes coincidieron en la necesidad de "humanizar" el sistema de Justicia para que se aceleren las respuestas a la sociedad, a las víctimas y a sus familiares otorgando así una justicia digna.

Participaron en el acto la secretaria de Derechos Humanos Mariana Reyes; la ministra de Desarrollo Social Verónica Figueroa; el ministro De Seguridad Juan Manuel Pulleiro; la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público Fiscal y Asesora General de Incapaces Mirta Lapad; el defensor general Pedro García Castiella; la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales María Luján Sodero Calvet.

También el fiscal de Estado Juan Agustín Pereza Alsina, referentes de la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad y de otras organizaciones sociales, entre otros.