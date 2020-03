Perdió Real Madrid y el Barça es nuevo líder

Real Betis venció ayer por 2 a 1 a Real Madrid, en condición de local, y lo privó al conjunto merengue de alcanzar la cima de la tabla, en la que ahora se ubica Barcelona del argentino Lionel Messi, en un encuentro válido por la fecha 27 de la Liga de España.

El defensor brasileño Sidnei abrió el marcador para el conjunto de la ciudad de Sevilla a los 40 minutos, mientras que para el equipo de Madrid igualó de manera transitoria el delantero francés Karim Benzema, a los 48 minutos de la primera etapa.

El atacante Cristian Tello decretó la victoria para el Betis a los 37 minutos del segundo tiempo.

A raíz del triunfo, Betis, en el que ingresó el mediocampista argentino Guido Rodríguez -ex River Plate y Defensa y Justicia-, quedó en la duodécima posición con 33 unidades, mientras que Real Madrid se mantiene en el segundo lugar con 56 puntos, a dos del líder Barcelona (58).

“Nos ha faltado de todo en este partido. Es nuestro peor encuentro de la temporada. Ha faltado energía, juego, posesión, agresividad. El responsable soy yo. No hay que volverse loco pero no podemos estar contentos”, dijo el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. “Faltan once partidos y vamos a luchar por la Liga. Esto no nos cuesta el título”, añadió

Leganés, con los argentinos Jonathan Silva y Guido Carrillo, se impuso por 2-1 al Villarreal, en condición de visitante, con dos tantos de Oscar Rodriguez, mientras que para el submarino amarillo descontó Gerard Moreno.

Por su parte, Levante, como local, igualó 1-1 frente a Granada, con goles de Roger Martí y Dimitri Foulquier, respectivamente.

Athletic Bilbao, en tanto, goleó 4-1 a Valladolid, como visitante, con goles de Unai López, Raúl García, Iñaki Williams e Iñigo Córdoba, mientras que para los “pucelanos” descontó Sandro Ramírez.

Osasuna, en el que arrancó como titular el defensor argentino Facundo Roncaglia -ex Boca Juniors y Estudiantes- venció 1-0 como local a Espanyol (en el que ingresó el argentino Jonathan Calleri), con gol de Roberto Torres.

Principales posiciones: Barcelona 58; Real Madrid 56; Sevilla 47; Getafe 46; Atlético Madrid 45; Real Sociedad 43.