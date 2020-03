Muchos intentan quitarse la vida

Según los datos de la ex Agencia de Salud Mental y Adicciones, de las 5.288 consultas recibidas durante el 2019, una de cada cuatro de las personas asistidas manifestó haber tenido intentos de suicidio. Es decir, el 25 por ciento. Martín Teruel, quien estuvo al frente de la Agencia y continuará ahora colaborando como coordinador de Adicciones de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, indicó que no hay datos sobre cuántos de los suicidios registrados se trataron de personas con adicciones.

Para Teruel, la asistencia estatal "es suficiente". De las 5.288 consultas registradas, 2.110 derivaron en tratamientos, de los cuáles cerca de un 80 por ciento recibió tratamientos con modalidad ambulatoria, un 11 por ciento en centros de día y un 9 por ciento en modalidad residencial (internación). "Desde esa perspectiva sí, ha sido suficiente para dar respuesta a la gente que solicitó realizar un tratamiento", afirmó Teruel, que trabaja hace 5 años en la función pública con la problemática.

Para algunas Madres contra el Paco, Teruel es una de las personas que tiene mayor conocimiento, aunque al mismo tiempo advierten que no se le otorgan los recursos para llevar a cabo su gestión.

En este sentido, el funcionario explicó que no está de acuerdo, "antes eran solo las organizaciones las que trabajaban con adicciones, de parte del Estado no había nada. Ahora hay 11 centros", aseguró. Sin embargo, el psicólogo indicó que aún faltan cosas por hacer, como la descentralización en la asistencia. "Debemos salir a las calles, hacer que quienes sufren de adicciones y no consultan, lleguen a nuestros centros", indicó.

También advirtió que es necesario fortalecer la prevención, "no alcanza con entregar unos folletos", advirtió.

En el 2014 se aprobó la ley que manda que las obras sociales deben cubrir al 100 por ciento los tratamientos por adicción.

.