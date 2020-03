Ascienden a 10 los muertos por el derrumbe de un hotel con afectados por coronavirus en China

Al menos diez personas murieron y 23 siguen atrapadas tras el derrumbe de un hotel de cinco plantas designado como lugar de atención a enfermos del coronavirus en la ciudad china de Quanzhou, provincia de Fujian, en el este del país, según informó el Ministerio de Emergencias chino a la cadena CGTN.

El edificio estaba en medio de un proceso de decoración cuando ocurrió el colapso ayer cerca de las 19.15 hora local.



Más de 70 personas estaban dentro del Hotel Xinjia, barrio de Licheng, cuando se se produjo el derrumbe, publicó la agencia de noticias DPA.

En el marco de las tareas de rescate que continuaban este domingo, un niño de dos años fue sacado con vida de los escombros junto a sus padres.

#Update: Around 70 people were trapped in a hotel building which collapsed in Quanzhou, E. China's Fujian on Saturday evening. 23 have been rescued as of 21:00: report https://t.co/cbai7fF85g — Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020



El departamento municipal de bomberos de Quanzhou envió a más de 200 profesionales al lugar, mientras que la provincia de Fujian mandó once equipos de búsqueda y rescate con más de 800 bomberos y siete perros de rescate.

Por su parte, el Ministerio de Gestión de Emergencias envió un equipo de trabajo para ayudar con el rescate e investigar sobre la causa que provocó el derrumbe.