InPulso: un notable vuelo hacia una nueva expresión musical

“InPulso se formó hace más de un año, con el propósito de mostrar una propuesta artística diferente, dejar la zona de confort y volar hacia una nueva expresión musical, en busca de nuevos horizontes”, dijo Coni Martínez, una de las responsables de esta novedosa propuesta.

“Producimos y reversionamos hits mundiales de Queen, Soda Stéreo, Michael Jackson, Charly García, Bruno Mars, entre otras estrellas de la música. Utilizamos tachos reciclados de lata y plástico, de 200 litros y diferentes elementos de percusión. Somos músicos, cantantes, acróbatas y bailarines, con la fuerza que atraviesan los límites artísticos, también con la necesidad de mostrar que en Salta se puede lograr este tipo de espectáculos”, agregó la cantante salteña.

Gente talentosa

“Emprendimos juntos un camino lleno de gente talentosa que nos enseñó a ser una compañía de amigos, donde compartimos muchos de sueños y propósitos y todos vamos hacia un mismo lugar. InPulso 360º es un espectáculo único, una experiencia multisensorial, en la que la gente es parte durante dos horas de un show 360 grados, donde el único secreto está en girar”, sostuvo.

La dirección de la compañía está a cargo de Coni, junto a Pamela Veleizán y Marcela Huerga, como cabezas. El equipo está conformado por Pablo Aguierre en coordinación artística y Gastón Fleckenstein en producción musical. Milagro Ritzer es la cabeza de coreografías junto a Agustín Rivas y Luciana Cardozo. El staff se completa con Joao López, Mauro Issolio (acróbata), Mariana Seisdedos y Carla Jassan.

Talentos

InPulso Company tiene una diversidad de cantantes salteños de todos los géneros La Coni, Fifi Palacios, Nico Van, Seba Pérez, Pipi Tobío y Juan Castillo.

“Esos somos los que estamos arriba del escenario, nuestro staff es increíble y sin ellos no podríamos lograr absolutamente nada. Somos un grupo consolidado, nos ayudamos entre todos, porque creemos que esa es la mejor forma de crecer. Dejamos todo en cada uno de los temas que van transcurriendo en el show y no solo nosotros sino también los artistas invitados. Nuestro gran objetivo es que la gente gire junto a nosotros, sea parte de cada canción y que se conecte con todas las sensaciones que van a vivir. El público juega un papel muy importante, tratamos de romper la barrera del artista y la gente... todos somos uno y no va a haber diferencia”, enfatizó Coni.

Por el país

“Venimos de una gira hermosa junto a Los Tekis. Ellos nos dieron la oportunidad de estar en los escenarios más importantes del país, y también grabar un video clip que se estrenó en un show en la capital salteña. Además, nos dejaron producir reversiones de sus temas, en donde la libertad fue absoluta. Sabemos que Los Tekis son Los Tekis con nosotros o sin nosotros, sin embargo ellos optaron por darnos una oportunidad, es un gran sueño donde todavía no podemos asentar los pies. Tratamos de sacar el mayor provecho aprendiendo de los técnicos y músicos, del manejo de escenarios tan gigantes como Cosquín y Jesús María, donde el público superaba las 16 mil personas, pero por sobre todas las cosas, aprendemos de su humildad. Seba, Juanjo, Mauro, Walter y Puccio, nos han tratado como si nos conocieran de toda la vida y nos han hecho sentir que lo inalcanzable se vuelve alcanzable cuando trabajas duro. Se trata de eso, de no soñar antes de aprender a dormir, de hacernos desde abajo, sin creernos la película. Es así que estamos con un entusiasmo y una adrenalina increíble y por supuesto felices de poder montar un espectáculo impresionante”, aseveró Coni Martínez.