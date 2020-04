Estiman un lento regreso a clases y en forma escalonada

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, señaló ayer a un medio porteño que no hay ningún indicio sobre cuándo se retomará el ciclo lectivo. "No va a ser una decisión política, sino epidemiológica. Hay que escuchar a los expertos que asesoran al Presidente", afirmó. ¿Y cómo será el retorno, entonces? Bueno, dependerá del momento en que ocurra. Entonces se evaluará la situación, aunque Trotta no descarta ningún escenario.

"Una posibilidad es articular el ciclo lectivo 2020 con el 2021", dijo. Ya hay experiencias en el país. Por ejemplo, en Santa Cruz donde, tras una huelga de más de 100 días en 2017, readecuaron el calendario escolar de ese año, redujeron las vacaciones de verano sólo al mes de enero, extendieron la jornada escolar a los sábados e hicieron terminar el ciclo 2017 el 31 de marzo de 2018. Pero es sólo una alternativa, dice Trotta. También se está hablando con los ministros provinciales sobre la posibilidad de un reinicio de clases escalonado.

De todos modos, agrega Trotta, la decisión "deberá ser consensuada con todas las jurisdicciones educativas, los maestros y maestras, y el mundo académico de la educación".

En una entrevista con el diario Clarín, explicó: "Es difícil saber en qué momento se va a tener la certeza de volver físicamente a las aulas. Nosotros estamos planteando que el desafío es lograr una continuidad educativa con mucha presencia del Estado nacional, de las jurisdicciones provinciales, mucha articulación con los actores del sistema educativo, con los maestros, las maestras y sus organizaciones docentes. Por eso el mismo día que el Presidente anuncio la suspensión de la concurrencia a las escuelas -remarcando que no estamos de vacaciones- señalamos dos cuestiones centrales: que la escuela y los maestros son irreemplazables, al tiempo que planteamos un abordaje a partir del programa Seguimos Educando, con distintas herramientas, como un portal y programas de televisión de aire".

Sobre la vuelta a las aulas, detalló: "Cualquier decisión vinculada a la vuelta a la escuela, no va a ser una decisión del Ministerio de Educación ni va a ser una decisión política. Va a ser una decisión epidemiológica".

"Son muchos más"

En tanto, ayer el ministro de Salud, Ginés González García, explicó por qué afirma que los infectados de coronavirus en la Argentina son "muchísimos más" que los indicados en el balance oficial , y aseguró que es imposible saber con exactitud ese dato.

"Hay una cosa que nunca se deja de contar, que son los muertos", dijo el funcionario, con crudo realismo, en declaraciones a CNN Radio. Y agregó: "Mientras que al mismo tiempo nunca se sabe la cantidad real de portadores y enfermos. En la medida que se amplíe esa base de enfermos/portadores, la tasa de mortalidad disminuirá. No es real que haya 26 muertos sobre 966 casos. Hay muchísimos más infectados que los oficiales. Cuando hay circulación comunitaria eso es lógico. En la medida que se aumenten las pruebas habrá más casos", dijo.

Al mismo tiempo, el ministro de Salud explicó por qué se modificó la definición de caso sospechoso . "Eso tiene que ver con la propia evolución de la pandemia. En la medida que se extiende la posibilidad de contagio y empieza a haber circulación comunitaria se dice eso. Si viene una persona que muestra signos compatibles con coronavirus y no tuvo contacto con personas que vinieron del exterior, se determina como caso sospechoso hasta que se le hagan los estudios pertinentes y estén los resultados de los tests. Se pone en observación y se previene el contagio de más personas", dijo.

Ante la consulta vinculada con cuál es la urgencia del momento, González García resumió: "Ganar tiempo. El tiempo permite primero mejorar las condiciones de respuesta y el conocimiento disponible para que se aplique en todo el país. Y aparte aparece más conocimiento universal, más allá de que aun no está clara cuál es la mejor alternativa, igual tenemos las conocidas: antirretrovirales, hidroxicloroquina... Todas esas las tenemos disponible para ser utilizadas".

