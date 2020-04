Estudiantes salteños piden ayuda para volver de Córdoba

Hay al menos 35 estudiantes universitarios varados en Córdoba sin poder regresar por ningún medio a Salta tras el alargue de la cuarentena obligatoria en todo el país. No son turistas. Viajaron en febrero y otros en la primera semana de marzo para iniciar las clases en las carreras que cursan en esa ciudad; luego llegó el coronavirus al país y una meteórica sucesión de hechos en torno al COVID-19 los dejó sin clases, encerrados en sus departamentos o en los cuartos de las pensiones donde viven, cumpliendo religiosa cuarentena hasta hoy. Ellos no contaban con el alargue de este período de aislamiento social que de acuerdo a lo anunciado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se extenderá con medidas más laxas luego del 13 de abril, pero las clases no se retomarán al menos por todo el mes ya en curso. Esto trae aparejado que los estudiantes salteños en Córdoba se sientan atrapados allá y sus padres y familiares, desesperados acá. Los padres plantean que querrían ir a buscarlos pero saben que no los dejarán pasar más allá de las fronteras de la provincia, con suerte.

Entonces, los estudiantes, que son más de 35 y cuya nómina obra en poder de funcionarios provinciales, apelaron al Gobierno salteño para que les acerque una posibilidad para volver a sus casas, ya que tanto económica como psicológicamente se torna muy difícil continuar en esta situación de aislamiento y en soledad, con el agravante de que algunos padres, por razones propias de esta crisis, comenzaron a tener serios problemas financieros para sostener a sus hijos lejos, y ahora hay que tallar y dar de nuevo.

De hecho, los problemas de estado, requieren soluciones de estado. No hay transporte ni hay permisos que avalen este tipo de circulación. Sin embargo, la situación que plantean es atendible, ya que los supera y excede, tal como la pandemia supera y excede a los gobiernos de todo el mundo. Lo cierto es que tras semanas de rigurosa cuarentena, los jóvenes manifiestan que lo que sigue es muy difícil de sobrellevar por un montón de motivos generales y particulares de cada familia.

Consultados funcionarios del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Trabajo de Salta, echaron por tierra cualquier posibilidad de que los estudiantes puedan regresar. "Son mayores de edad y si viajan sin permiso, los pueden detener porque están cometiendo un delito. Y cuando lleguen aquí, desde Seguridad informan que van a tener que estar aislados, solos. Con lo cual es lo mismo que estén acá o se queden solos allá", dijeron.

"Para la provincia es un riesgo muy grande traer 35 personas que no se sabe si han cumplido la cuarentena. No va a tomar ese riesgo la Provincia, así que no se va a hacer nada al respecto. Lo indicado sería que se queden ahí donde viven hasta que se acabe la cuarentena", respondieron desde ese Ministerio.