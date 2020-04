El Gobierno admitió "preocupación" por la violencia institucional y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad

Tras las múltiples denuncias sobre abusos de las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho de la Argentina, y que se difunden principalmente a través de las redes sociales, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, manifestó hoy su "preocupación" por "la violencia institucional" y los "abusos cometidos por agentes de las fuerzas", al hablar por teleconferencia con los ministros de Seguridad del país.

"Debemos asumir la conducción y responsabilidad por lo que nuestros funcionarios uniformados hacen", enfatizó Frederic al encabezar la Reunión Extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior, que se prolongó por más de tres horas.

Entre los numerosos casos denunciados en los últimos días, y uno de los que mas indignación causó, se puede mencionar el de dos niños de 12 años que pedían comida en Avellaneda y fueron pateados por la Policía.

#Argentina #Avellaneda

La alegría de un niño al que le regalan una bolsa de alimentos, arruinada por estos psicopatas cobardes que están de fiesta golpeando a personas y niños por las calles del país. Abusos policiales en la #cuarentena . @Kicillofok @FernandezAnibal pic.twitter.com/BG4UU4pUpI — Cesar Garzon (@Cesargarzon80) March 31, 2020

A este se suma el de los gendarmes que obligaron a hacer sentadillas a vecinos que no respetaron la cuarentena, jóvenes de barridas humildes que fueron "bailados" por el mismo motivo, empleados maltratados cuando se encaminaban a cumplir sus labores, etc, etc.

En ese marco, la ministra resaltó: "Ante esos casos, procedimos inmediatamente a pasar a disponibilidad a quienes tuvieron un comportamiento por fuera de la ley. El presidente (Alberto Fernández) lo planteó el domingo: si bien estamos en una situación excepcional, esto no debe dar lugar a atropellos de las fuerzas".

"La conducción de éstas implica instruir a la policía para que tenga cuidado de no avanzar sobre derechos y garantías constitucionales. Se debe evitar todo tipo de maltrato, violencia u hostigamiento a las personas", apuntó Frederic.

Además, convocó a "compartir las preocupaciones que tenemos frente a esta situación extraordinaria y plantear los nuevos desafíos que nos exige".

Teleconferencia con los ministros de Seguridad encabezada por Frederic

Según indicó Seguridad, el encuentro estuvo destinado a "analizar y evaluar las acciones y estrategias federales y locales en relación con la pandemia del coronavirus".

Conjunto de preocupaciones

Dentro del "conjunto de preocupaciones" que planteó el Ministerio, se incluyeron el "control, circulación interjurisdiccional, prevención y cuidado de parte de las y los trabajadores de las fuerzas de seguridad".

"Nos preocupa lo que está pasando con las fuerzas de seguridad, pues tuvimos casos en AMBA de personal que sufrió heridas producto de cierta hostilidad que está ocurriendo en algunos barrios", señaló Frederic.

En otro tramo, la ministra también destacó el acuerdo con Transporte, YPF y el sindicato de camioneros para "garantizar la provisión de combustible en el país, así como las condiciones de alimentación y salubridad de los transportistas nacionales y extranjeros".

También refirió la disposición de la Comisión de Seguridad Bancaria para que la Policía Federal Argentina controle el funcionamiento de los cajeros automáticos para el cobro de subsidios, jubilaciones y pensiones.

A modo de cierre, Frederic agradeció "a todos por el esfuerzo que realizan" y les pidió que transmitan su "agradecimiento a las fuerzas de seguridad de cada provincia porque la tarea que están haciendo es muy importante".

Participaron de la teleconferencia el Secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks; la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa; y el subsecretario de Control y Transparencia Institucional, Esteban Rosa Alves.